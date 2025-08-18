Селюк про замену Станковича: «Ивич ничем не лучше. Когда «Спартак» подписал Деяна, я сказал: тренер без опыта, он не приведет команду к чемпионству»
Дмитрий Селюк высказался о возможной замене Деяна Станковича на Владимира Ивича.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает поиски нового главного тренера и может назначить Владимира Ивича.
«В РПЛ мало кого можно назвать хорошим тренером. Сейчас в «Спартаке» хотят заменить Ивича на Станковича. Ивич ничем не лучше, чем Станкович.
Когда Деяна подписали, я сразу сказал, что это тренер без опыта, он не приведет команду к чемпионству. Но у «Спартака» есть футболисты, которые как минимум играют в футбол. Это не безнадега, как у Карпина», – сказал футбольный агент.
Напомним, бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич на данный момент возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ.
