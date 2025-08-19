  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев о «Спартаке»: «Игроки не понимали, как действовать в большинстве против «Зенита». Это тренерская ошибка, Станкович им не объяснил. Поэтому не дожали, хотя владели преимуществом»
6

Ташуев о «Спартаке»: «Игроки не понимали, как действовать в большинстве против «Зенита». Это тренерская ошибка, Станкович им не объяснил. Поэтому не дожали, хотя владели преимуществом»

Сергей Ташуев раскритиковал Деяна Станковича из-за игры «Спартака» в большинстве.

Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ. Оставшись в меньшинстве, петербуржцы смогли сравнять счет во втором тайме. 

«Спартак» не знает, что он хочет делать на поле. Когда он вел в матче с «Зенитом» в счете и остался в большинстве, футболисты не понимали, как им действовать. То ли бежать вперед и добивать, то ли успокаивать игру.

Это настоящая тренерская ошибка. Видно, что Станкович не объяснил своим футболистам, как действовать в такой ситуации. Поэтому игроки «Спартака» не стали дожимать «Зенит», хотя владели преимуществом.

Когда команда ведет в счете, ей надо забивать следующий гол через семь минут после первого. Пока соперник находится в стрессе из-за пропущенного мяча. В таком случае шансы на победу кратно увеличиваются. Об этом говорит статистика, которую я очень давно собираю. А «Спартак» успокоился, когда остался в большинстве. Поэтому и не смог удержать счет», – сказал бывший главный тренер «Факела». 

А что теперь делать со Станковичем?24376 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoСергей Ташуев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Самошников сегодня подпишет контракт со «Спартаком» («Р-Спорт»)
7сегодня, 08:19
Титов о потолке зарплат в РПЛ: «Тратятся огромные деньги, которые составляются из наших налогов. Если переходишь в «Баварию» и «Интер», ты и должен получать соответствующе»
10сегодня, 07:55
Титов об ужесточении лимита в РПЛ: «Пришло время. Видим состав «Зенита» с одним россиянином – не понимаю этого. Переживаю за наших футболистов»
124сегодня, 06:30
Главные новости
Титов о возможной отставке Станковича: «Не удивлюсь, в «Спартаке» одна ошибка – и до свидания. Но кто вместо него? Пора попробовать россиянина – после Аленичева их в клубе не было»
718 минут назад
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Оренбургу» до конца сезона
1732 минуты назад
Гафин о Карпине: «Динамо» не искало волшебника, чудес в футболе не бывает – есть системная работа. Оценивать результат будем в конце сезона»
1041 минуту назад
«Ливерпуль» заработал свыше 200 млн фунтов от продажи игроков этим летом. Затраты на трансферы превысили 300 млн
6сегодня, 08:51
Самошников сегодня подпишет контракт со «Спартаком» («Р-Спорт»)
7сегодня, 08:19
Палмер и Педро теряют доверие фэнтези-игроков – удары в створ и защитников. Будете делать замену?
сегодня, 08:00
Титов о потолке зарплат в РПЛ: «Тратятся огромные деньги, которые составляются из наших налогов. Если переходишь в «Баварию» и «Интер», ты и должен получать соответствующе»
10сегодня, 07:55
«Ливерпуль», «Сити», «Арсенал», «Челси» – топ-4 сезона АПЛ по мнению Каррагера: «От 15-го до 4-го места очень далеко, не думаю, что «МЮ» поднимется так высоко»
2сегодня, 07:45
«Барселона» показала третью форму оранжевого цвета. Клуб не использовал такой оттенок с сезона-2014/15
13сегодня, 07:15Фото
Переговоры «Реала» и Винисиуса о новом контракте зашли в тупик. Клуб предложил 20 млн евро в год, вингер хочет 20+10 млн
57сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Шпрыгин о крестном ходе вокруг арены «Динамо»: «Пригласим всех. Хотели освятить стадион, но все пишут, что мы снимаем проклятие. РПЦ что-то не понравилось и все застопорилось»
1 минуту назад
Тренер «Эвертона» Мойес о пенальти «Лидса»: «До последнего буду утверждать, что его там не было. Арбитры слабо отработали в 1-м туре, много сомнительных решений»
24 минуты назад
В «Пари НН» опровергли, что матч с «Оренбургом» пройдет на «Арене Химки»: «Прошу не распространять фэйк. Вы способствуете появлению фишинговых сайтов по продаже билетов»
239 минут назад
«Астон Вилла» не сможет заплатить свыше 60 млн евро за Джексона из-за ФФП. Возможна лишь аренда форварда из «Челси» (Флориан Плеттенберг)
453 минуты назад
Идову о Батракове: «Хочу, чтобы Леша перешел в Европу прямо сейчас – он очень зрелый по-футбольному и по-житейски. С другой стороны, через год будут предложения поинтереснее»
2сегодня, 08:59
Коуто получил удар в колено в матче с «Рот-Вайсс» Эссен в Кубке Германии. Защитника «Боруссии» унесли с поля на носилках
сегодня, 08:49
«Балтика» подписала воспитанника «Краснодара» Манелова. Контракт с полузащитником – до 2028 года
1сегодня, 08:28
«Байер» и «Севилья» согласовали трансфер Баде за 30 млн евро с учетом бонусов (Фабрис Хокинс)
сегодня, 08:13
«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
8сегодня, 07:50
«Милан» продаст Окафора в «Лидс» за 21 млн евро и бонусы. «Россонери» приобрели вингера за 15,5 млн в 2023 году
5сегодня, 07:30