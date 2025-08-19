Ташуев о «Спартаке»: «Игроки не понимали, как действовать в большинстве против «Зенита». Это тренерская ошибка, Станкович им не объяснил. Поэтому не дожали, хотя владели преимуществом»

Сергей Ташуев раскритиковал Деяна Станковича из-за игры «Спартака» в большинстве.

Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ . Оставшись в меньшинстве, петербуржцы смогли сравнять счет во втором тайме.

«Спартак» не знает, что он хочет делать на поле. Когда он вел в матче с «Зенитом » в счете и остался в большинстве, футболисты не понимали, как им действовать. То ли бежать вперед и добивать, то ли успокаивать игру.

Это настоящая тренерская ошибка. Видно, что Станкович не объяснил своим футболистам, как действовать в такой ситуации. Поэтому игроки «Спартака » не стали дожимать «Зенит», хотя владели преимуществом.

Когда команда ведет в счете, ей надо забивать следующий гол через семь минут после первого. Пока соперник находится в стрессе из-за пропущенного мяча. В таком случае шансы на победу кратно увеличиваются. Об этом говорит статистика, которую я очень давно собираю. А «Спартак» успокоился, когда остался в большинстве. Поэтому и не смог удержать счет», – сказал бывший главный тренер «Факела».