Титов о потолке зарплат в РПЛ: «Тратятся огромные деньги, которые составляются из наших налогов. Если переходишь в «Баварию» и «Интер», ты и должен получать соответствующе»

Егор Титов оценил идею введения потолка зарплат в РПЛ.

– Также рассматривается введение потолка зарплат в российском футболе. Это перспективная история?

– Когда Вячеслав Фетисов вернулся из НХЛ, он сразу продвинул потолок зарплат в хоккее. Почему бы это не сделать и в футболе?

Тратятся огромные деньги, которые составляются из наших налогов. Хотелось бы, чтобы эта тема развивалась, но ее необходимо доработать.

Если, например, ты переходишь в «Баварию» и «Интер», ты и должен получать соответствующе.

Тема непростая, есть сомнения. Но если это дошло до министерства спорта, значит, так тому и быть, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.