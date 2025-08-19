Титов о потолке зарплат в РПЛ: «Тратятся огромные деньги, которые составляются из наших налогов. Если переходишь в «Баварию» и «Интер», ты и должен получать соответствующе»
Егор Титов оценил идею введения потолка зарплат в РПЛ.
– Также рассматривается введение потолка зарплат в российском футболе. Это перспективная история?
– Когда Вячеслав Фетисов вернулся из НХЛ, он сразу продвинул потолок зарплат в хоккее. Почему бы это не сделать и в футболе?
Тратятся огромные деньги, которые составляются из наших налогов. Хотелось бы, чтобы эта тема развивалась, но ее необходимо доработать.
Если, например, ты переходишь в «Баварию» и «Интер», ты и должен получать соответствующе.
Тема непростая, есть сомнения. Но если это дошло до министерства спорта, значит, так тому и быть, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
