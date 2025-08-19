Идову о Батракове: «Хочу, чтобы Леша перешел в Европу прямо сейчас – он очень зрелый по-футбольному и по-житейски. С другой стороны, через год будут предложения поинтереснее»

Брайн Идову оценил перспективы Алексея Батракова в европейских лигах.

– Пора ли Батракову в Европу?

– Тут 50 на 50. Я хочу, чтобы он переходил прямо сейчас. Франция, Италия, Голландия, Португалия ему подойдут. У Леши хорошие качества, он очень зрелый и по футбольным качествам, и по-житейски. Мне кажется, у него все получится в Европе.

С другой стороны, Батракову надо еще годик тут заматереть. Он стал звездой лишь после прошлого сезона. Возможно, ему лучше закрепить этот статус еще на сезон, а потом ехать. Думаю, у Батракова через год будут предложения поинтереснее, если он покажет такой же перфоманс. Все зависит от его решения, – сказал бывший защитник «Локомотива ».