Идову о Батракове: «Хочу, чтобы Леша перешел в Европу прямо сейчас – он очень зрелый по-футбольному и по-житейски. С другой стороны, через год будут предложения поинтереснее»
Брайн Идову оценил перспективы Алексея Батракова в европейских лигах.
– Пора ли Батракову в Европу?
– Тут 50 на 50. Я хочу, чтобы он переходил прямо сейчас. Франция, Италия, Голландия, Португалия ему подойдут. У Леши хорошие качества, он очень зрелый и по футбольным качествам, и по-житейски. Мне кажется, у него все получится в Европе.
С другой стороны, Батракову надо еще годик тут заматереть. Он стал звездой лишь после прошлого сезона. Возможно, ему лучше закрепить этот статус еще на сезон, а потом ехать. Думаю, у Батракова через год будут предложения поинтереснее, если он покажет такой же перфоманс. Все зависит от его решения, – сказал бывший защитник «Локомотива».
А что теперь делать со Станковичем?24378 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости