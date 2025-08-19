Ринат Билялетдинов о Батракове и «Ман Сити»: «Допускаю, что есть реальный интерес из Европы. Такие новости чешут самолюбие российского футбола»

Ринат Билялетдинов оценил интерес «Манчестер Сити» к Алексею Батракову.

Ранее появилась информация , что скауты City Football Group контактировали с окружением полузащитника «Локомотива».

«Тут трудно что-то говорить, произойти может все что угодно. Может быть, Леша действительно на радарах у City Group. Но я ко всем таким вещам отношусь достаточно осторожно.

Европейские скауты действительно ездят, могли и к нам заехать, посмотреть на кого-нибудь. Но даже если этот интерес реален, мне кажется какие-то выводы делать пока рано.

Безусловно, такие новости чешут самолюбие российского футбола. Но все-таки реальные трансферы, на мой взгляд, так не афишируются.

Самый лучший трансфер – это неожиданный переход. Когда человека отслеживали, действительно проявили интерес и все быстро оформили. Без всяких вбросов и так далее.

Вносить в списки, шорт-листы можно кого угодно. В этих списках может быть по 20-30 фамилий. Но я допускаю, что к такому футболисту, как Алексей Батраков , есть реальный интерес из Европы.

Но конкретики за этим интересом никакой еще нет. Может быть, будет. Хотелось бы в это верить. Все-таки «Сити » – это звучит гордо», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Ринат Билялетдинов .