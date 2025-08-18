  • Спортс
  Идову о «Локо»: «Команда хорошо прет, но на чемпионство может не хватить сил. Назвал бы их претендентом, если бы выиграли у «Балтики». Клуб-чемпион должен забирать такие матчи»
Идову о «Локо»: «Команда хорошо прет, но на чемпионство может не хватить сил. Назвал бы их претендентом, если бы выиграли у «Балтики». Клуб-чемпион должен забирать такие матчи»

Брайан Идову считает, что «Локомотиву» может не хватить сил на борьбу за золото.

В субботу железнодорожники сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) на выезде. Набрав 13 очков в 5 турах, команда единолично лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Рано говорить о грядущем чемпионстве «Локомотива». Команда хорошо прет, Батраков отлично играет. Мы видели плюс-минус такой же старт от железнодорожников в прошлом году, поэтому лучше смотреть на дистанции.

Им может не хватить запаса сил для чемпионства. Пока конкуренты теряют очки, надо пользоваться шансом.

Если бы «Локомотив» выиграл у «Балтики», я бы назвал их претендентом на чемпионство. Такие матчи клуб-чемпион должен забирать», – сказал бывший защитник «Локомотива».

