Сака о победе над «МЮ»: «Не самый лучший матч «Арсенала» – не соответствовали стандартам, принимали неверные решения. Нас не наказали, но не можем так играть»
Букайо Сака остался недоволен игрой «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед».
Лондонский клуб выиграл 1:0 в матче первого тура сезона АПЛ.
«Не самый лучший матч «Арсенала». Мы рады тому, что взяли три очка.
Но не соответствовали нашим обычным стандартам, играли неаккуратно, допускали потери мяча. Мы принимали неверные решение, и это многого нам стоило, поскольку это дало сопернику импульс.
Нас за это не наказали, но мы не можем играть так в каждом матче», – сказал вингер «Арсенала» Букайо Сака.
«МЮ» был интереснее «Арсенала» – благодаря этим приемам Аморима. Разбор Лукомского и Палагина
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
