Аморим о 0:1 с «Арсеналом»: «МЮ» заслуживал другого результата, команда была смелой во всем. Мы были агрессивнее, чем в прошлом сезоне»

Рубен Аморим считает, что «МЮ» не заслуживал поражения от «Арсенала».

В домашнем матче 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед » уступил со счетом 0:1.

«Я действительно горжусь командой. Они проявляли смелость во всем, что делали во время игры. Поздравляю их с такой игрой. Мы заслуживали другого результата, и нам нужно двигаться вперед, к следующему матчу.

Мы были более агрессивны, чем в прошлом сезоне. Мы всю игру боролись персонально и высоко прессинговали. Мы хорошо владели мячом. Даже когда на стадионе слышались некоторые звуки, мы продолжали играть так, как играем.

В игре всегда чувствуешь, что соперник может что-то сделать не только с мячом, но и без него. Я горжусь нашей игрой. Мы проиграли, и нам есть над чем работать. Нам нужно побеждать, но в этот раз все было совсем не так, как в прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.