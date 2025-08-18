«МЮ» был интереснее «Арсенала» – благодаря этим приемам Аморима. Разбор Лукомского и Палагина

Блеклая победа Артеты.

«Арсенал» открыл сезон победой над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в фирменной для выездных топ-матчей манере – с победным голом после стандарта и 39% владения. Важное отличие: в этот раз команду Микеля Артеты испытали в защите. У «МЮ» было 22 удара при прогрессе в ключевых для Рубена Аморима аспектах, для идеала не хватило только гола.

Состав, который португалец выставил с первых минут, угадывался на 90%. Неожиданностью стало лишь появление Мэйсона Маунта – новичок Беньямин Шешко, видимо, еще не готов к старту. Вместо него впереди расположился Матеус Кунья. Вне заявки у «МЮ» Андре Онана и Расмус Хейлунд – это дополнительно подогревает сообщения об уходе.

«Арсенал» в привычном по прошлому сезону сочетании за исключением пары позиций, который обновились за лето. В опорной зоне появился Мартин Субименди. В нападении – Виктор Дьокереш. На флангах защиты как всегда топ-конкуренция: в этот раз шанс получили Бен Уайт и Рикардо Калафьори. Выбор Артеты оправдался – именно итальянец замкнул в эпизоде с победным голом.

Тренд на превращение любого эпизода в стандарт выходит на новый уровень

На седьмой минуте «МЮ» решил не разыгрывать штрафной рядом с центром поля, а отправить защитников вперед и устроить таким образом внеоочередной стандарт.

В итоге розыгрыш под дальний удар Патрика Доргу, но эпизод все равно показательный. Гари Невилл, комментировавший для Sky Sports, увидел в нем тренд на попытку выжать стандарт из любого эпизода – и это накрывает всю АПЛ . В предыдущие годы, по мнению Гари, такое было немыслимо: команды старались в любой ситуации удержать мяч и провести позиционную атаку. Сейчас видят потенциал для стандарта.

В копилку к словам Невилла – дальние ауты «Арсенала». Как и в весеннем матче с «ПСЖ» (тогда за броски отвечал Томас Парти), упорно грузили на подключившихся защитников. Ничего не выжали, но повторили за «Тоттенхэмом» Томаса Франка, который устраивает подобное в каждой игре.

Еще одна черта – нововведение в правилах. Теперь вратари могут держать мяч в руках не более восьми секунд. За нарушение – угловой. Первой жертвой стал Мартин Дубравка из «Бернли». Игроки «Арсенала» пытались схитрить и стояли перед Алтыном Байындыром, когда он пытался найти партнеров. Видимо, посыл шел от Николя Жовера – француз уж точно не против получить лишний угловой. Правда, хитрость быстро уловил, он регулярно назначал свободный.

Когда забивали, кстати, тоже было кое-что новенькое от Жовера. Вместо того, чтобы толпой разбежаться из района дальней штанги (классика «Арсенала»), стартовали группой у линии штрафной.

Ключевую роль, правда, сыграла типичная хитрость Жовера с блокировкой вратаря.

«МЮ» хорош на пространстве, но пока не решил проблемы в позиционных атаках

Даже в рисунке с 62% владения лучшие эпизоды «Юнайтед» получал в быстрых переходах. В них все уже очень впечатляюще и по набору качеств, и по отлаженности. Бриан Мбемо и Доргу – лидеры матча по количеству спринтов; большая часть – именно открывания за спину на пространстве. Матеус Кунья и Бруну Фернандещ прекрасно связывали такие эпизоды.

А вот угрозы в позиционных розыгрышах было намного меньше. Особенно в сравнении с объемом давления и количеством попыток . Увы, эта проблема знакома «Юнайтед» по прошлому сезону.

Здесь выделяем несколько направлений. Во-первых, «МЮ» слишком долго добирался до чужой трети: команде не хватало ориентира для вертикализации, когда она уместна. В будущих матчах этот функционал полностью или частично возьмет Беньямин Шешко – сейчас форвард появился только во втором тайме.

Во-вторых, у Бруну, Куньи и Маунта одна и та же любимая зона получения мяча в позиционке. Все так или иначе тяготеют к левому полуфлангу. Пока уровень сыгранности невысок, возникали эпизоды, где они друг другу только мешают: перекрывают линии паса, не создают удобных продолжений, хотя обитают близко друг к другу.

Проблемы не кажутся нерешаемыми. Но от качества решений Аморима будет зависеть сезон «МЮ». Пока позиционка – главная и весьма явная проблема.

Аморим предложил персональный прессинг. Теперь это новый подход «МЮ» к топ-матчам?

По ходу прошлого сезона Аморим отмечал, что пока команде комфортно проводить топ-матчи только в режиме игры вторым номером. Объяснял, что такая манера удобна неповоротливым Маттейсу де Лигту и Харри Магуайру, а также постаревшему, но все еще важному Каземиро. Очные матчи с «Арсеналом» отражали подход. В кубковой игре даже до удаления Диогу Далота было 37% владения (к концу упало до 29%). В игре чемпионата «МЮ» остановился на 32%.

Первый же матч после полноценной предсезонки – и вот уже 62%. С Де Лигтом и Каземиро в основе, Магуайр появился по ходу. Быстрый мяч «Арсенала» – точно не объяснение (по крайней мере, не ключевое и уж точно не единственное). В отрезок до гола у «МЮ» был даже более внушительный перевес – 69,4%.

Основная причина – персональный прессинг хозяев. Разбирали каждого игрока у «Арсенала» и не оставляли свободу даже Давиду Райя . Часто к испанцу выбегал Мбемо – ему персоналки хорошо знакомы по «Брентфорду».

Риски – потенциально взрывоопасные соотношения на своей половине.

У защитников нет подстраховки, а судьба эпизода зависит только от того, кто первым доберется до мяча или лучше отборется.

Большинство эпизодов забрал «МЮ». Царил в аспекте в первую очередь Де Лигт. Ему персонально противостоял Дьокереш – гений эпизодов 1-в-1, как охарактеризовал Артета. Маттейсу, видимо, об этом забыли рассказать – и он выиграл почти все дуэли у новичка.

Вопрос, который напрашивается после игры: станет ли такая манера постоянной для «МЮ» против топ-команд? Первые впечатления – позитивные.

Бруну в опорной – рабочий вариант на большие матчи?

Важная интрига сезона – постоянное смещение Бруну Фернандеша в опорную зону, это поможет разместить новое атакующее трио впереди. Аморим экспериментировал с таким сочетанием в прошлом сезоне, но сомнения сохраняются. Особенно в контексте надежности без мяча в больших матчах.

Механизмы, которые «МЮ» демонстрировал в обороне при редких позиционках «Арсенала», частично отвечают на вопросы по Бруну в опорной. Внешние центральные защитники в схеме Аморима регулярно становились скрытыми опорниками.

Вот такой же маневр на другой стороне. Важно: это не просто хаотичные выдергивания под пожар, а полноценный алгоритм действий.

Двое оставшихся центрдефов перестраиваются, передают и контролируют нападающего.

Аморим здорово обучил команду синхронности этих перестроений. При правильном воплощении они помогают размещать более атакующих исполнителей в обороне . В «Спортинге» похоже из глубины действовал Педру Гонсалвеш.

Плавность таких перестроений крайне важна. Второй ценный элемент – объем работы основного опорника. За эту позицию у «МЮ» конкурируют Каземиро и Мануэль Угарте – оба могут дать нужные качества, если будут в форме.

Бруну в опорной зоне – не фантастика. Даже в топ-матчах. По крайней мере с точки зрения позиционной обороны. А вот быстрые атаки «Арсенала» надо обсудить отдельно.

Контратаки «Арсенала» даже с Дьокерешем – катастрофа

Приход Дьокереша в «Арсенал» подавался как одно из решений проблем в контратаках. У команды в этой стадии огромный (но пока нереализованный) потенциал. Здорово прессингуют и отбирают мячи, но при этом катастрофически используют пространство. По умению доводить атаки до удара в течение 10 секунд после перехода владения было 18-е место в прошлом сезоне – ниже только «Ман Сити» и «Саутгемптон».

В теории Дьокереш – эталонный эликсир. Нападающий с отличной скоростью и потрясающим объемом рывков за спину (первый в топ-лигах). Потенциал для прогресса – огромный. Первый матч показал, что до решения проблем далеко.

Эпизод на 25-й минуте отражает беды. За счет пары передач отрезают половину игроков «МЮ» и могут решать на пространстве в перспективном соотношении 5-в-5.

Вместо осмысленного завершения не просто потеря, а ответная контратака «МЮ» – причем до еще более убойной ситуации 2-в-2.

Это не единственный такой эпизод за матч. Буквально через пять минут «Арсенал» спровоцировал у своих ворот аналогичный момент. Похожие случаи повторялись всю игру.

Дьокереш тоже загубил пару подобных атак – иногда в совсем комичной манере. Это лишило шансов на хоть какую-то остроту в противовес «МЮ». Закончили матч с тремя ударами из штрафной с игры (один из них – на последних минутах).

Ротация «Арсенала» в центральной зоне выглядят ПСЖ-образно

Рубрика «Детали, которые не повлияли сейчас, но выглядят интересно и, возможно, еще сыграют в будущем».

Еще после предсезонного матча с «Атлетиком» Артета рассказывал, что работает над вариантом без фиксированных позиций в полузащите. Элементы этого подхода проявились. К тройке полузащитников примкнул ложный фулбек Калафьори.

То же самое в конце первого тайма.

И в начале второго. Они менялись позициями так, что любой мог оказаться на позиции любого.

В прошлом сезоне у «Арсенала» был распознаваемый фиксированный опорник. Сейчас, судя по словам Артеты и первым экспериментам, команда движется в сторону ПСЖ-образной полузащиты.

Еще раз: это из категории «интересно на будущее». Пока механизм сырой, но вектор понятен.

И еще пара деталей – коротко

Буквально по строчке.

● Проходы Куньи – магия! Хотим еще!

● Давид Райя – заслуженный игрок матча . Отражение мощи – семь сэйвов, больше всех в первом туре.

● Мэйсон Маунт хорош в команде со схемой 3-4-2-1 . Когда-то мы такое видели каждые выходные. Верим!

Быстрый гол со стандарта (с потенциальным нарушением , но это оставим экспертам по судейству) определил рисунок матча. «Арсенал» передавал мяч и по мере встречи все сильнее закрывался. «МЮ» много и впечатляюще давил, но лишь эпизодически демонстрировал свои настоящие сильные стороны – на пространстве.

Среди достоинств Аморима пока нет мощной позиционной атаки. С ней результат мог быть сильно другим. Даже без нее через отдельные эпизоды и объем давления «МЮ» все равно создал достаточно, чтобы хотя бы не проиграть.

