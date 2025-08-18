Клаттенбург о голе «Арсенала»: «Байындыра блокировали, Маунта держали за футболку, если посмотреть замедленный повтор. PGMOL говорила, что будет строже наказывать такие эпизоды»
Марк Клаттенбург считает, что «Арсенал» забил гол в ворота «МЮ» не по правилам.
Манкунианцы в воскресенье уступили «Арсеналу» в 1-м туре АПЛ (0:1). Гол забил Риккардо Калафьори после ошибки вратаря Алтая Байындыра, не сумевшего забрать в прыжке мяч после подачи углового. Голкипер «МЮ» жаловался судье, что Вильям Салиба толкал его.
«В реальном времени я не увидел никаких проблем с голом «Арсенала», но если посмотреть повтор в замедленной съемке, то видно, что Мэйсона Маунта держали за футболку, а Байындыра блокировали в момент борьбы за мяч.
PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии – Спортс’‘) говорила, что будет строже наказывать такие эпизоды, но снова этого не сделала», – сказал бывший арбитр АПЛ.
А что теперь делать со Станковичем?22861 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: United In Focus
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости