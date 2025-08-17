  • Спортс
  • Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
15

Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»

Рубен Аморим считает, что «Арсенал» забил гол не по правилам.

Сегодня «МЮ» уступил на «Олд Траффорд» (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.

Единственный гол забил Риккардо Калафьори с углового после ошибки Алтая Байындыра, не сумевшего зафиксировать мяч. Вратарь «МЮ» жаловался судье, что Вильям Салиба нарушал на нем правила во время подачи.  

– Вы думаете о том, чтобы заменить Байындыра на Тома Хитона?

– Зачем? Когда [Байындыр] пропускал такие голы?

– Против «Тоттенхэма» (в матче Кубка английской лиги – Спортс’‘).

– Без ВАР. С ВАР это фол. Алтай был невероятен. Я рассматриваю все варианты, чтобы поставить того или иного [игрока].

Когда вы касаетесь вратаря таким образом, он должен ловить руками мяч, а не толкать ими игроков. Или, если он захочет, толкать игроков и пропускать мяч. Если это разрешено, мы должны делать то же самое. Он сам решил пойти на мяч, поэтому не мог защищаться, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
