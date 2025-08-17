Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
Сегодня «МЮ» уступил на «Олд Траффорд» (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.
Единственный гол забил Риккардо Калафьори с углового после ошибки Алтая Байындыра, не сумевшего зафиксировать мяч. Вратарь «МЮ» жаловался судье, что Вильям Салиба нарушал на нем правила во время подачи.
– Вы думаете о том, чтобы заменить Байындыра на Тома Хитона?
– Зачем? Когда [Байындыр] пропускал такие голы?
– Против «Тоттенхэма» (в матче Кубка английской лиги – Спортс’‘).
– Без ВАР. С ВАР это фол. Алтай был невероятен. Я рассматриваю все варианты, чтобы поставить того или иного [игрока].
Когда вы касаетесь вратаря таким образом, он должен ловить руками мяч, а не толкать ими игроков. Или, если он захочет, толкать игроков и пропускать мяч. Если это разрешено, мы должны делать то же самое. Он сам решил пойти на мяч, поэтому не мог защищаться, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».