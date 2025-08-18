Экс-судья Галлахер о контакте Салиба и Байындыра во время гола «Арсенала»: «Это вообще не фол. Скорее, вратарь положил руку на защитника»
Дермот Галлахер не считает, что Вильям Салиба нарушил правила на Алтае Байындыре.
Риккардо Калафьори открыл счет в матче «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед»в 1-м туре АПЛ (1:0), забив после розыгрыша углового.
Вратарь «МЮ» Алтай Байындыр не смог зафиксировать мяч во время подачи. Защитник «Арсенала» на дальней штанге головой отправил мяч в ворота.
Байындыр посчитал, что Вильям Салиба нарушал на нем правила, голкипер пожаловался судье Саймону Хуперу. Однако арбитр засчитал гол.
– Вильям Салиба находился в тесном контакте с Алтаем Байындыром, когда «Арсенал» забивал гол на «Олд Траффорд». Был ли фол?
– Это не фол. Вообще не фол. Скорее, вратарь положил руку на игрока», – сказал бывший судья Галлахер.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
