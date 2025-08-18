  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Галлахер о контакте Салиба и Байындыра во время гола «Арсенала»: «Это вообще не фол. Скорее, вратарь положил руку на защитника»
8

Экс-судья Галлахер о контакте Салиба и Байындыра во время гола «Арсенала»: «Это вообще не фол. Скорее, вратарь положил руку на защитника»

Дермот Галлахер не считает, что Вильям Салиба нарушил правила на Алтае Байындыре.

Риккардо Калафьори открыл счет в матче «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед»в 1-м туре АПЛ (1:0), забив после розыгрыша углового. 

Вратарь «МЮ» Алтай Байындыр не смог зафиксировать мяч во время подачи. Защитник «Арсенала» на дальней штанге головой отправил мяч в ворота. 

Байындыр посчитал, что Вильям Салиба нарушал на нем правила, голкипер пожаловался судье Саймону Хуперу. Однако арбитр засчитал гол.

– Вильям Салиба находился в тесном контакте с Алтаем Байындыром, когда «Арсенал» забивал гол на «Олд Траффорд». Был ли фол?

– Это не фол. Вообще не фол. Скорее, вратарь положил руку на игрока», – сказал бывший судья Галлахер.

А что теперь делать со Станковичем?19756 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoВильям Салиба
logoАлтай Байындыр
logoсудьи
Саймон Хупер
Дермот Галлахер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
31вчера, 20:33
Кин о голе «Арсенала» после ошибки Байындыра: «Вратари и защитники жалуются, что соперники лезут им в лицо – так ты сам лезь, будь агрессивнее. «МЮ» – слабые и мягкотелые»
51вчера, 20:15
Аморим о голе «Арсенала»: «Это не игра в мяч. Мы не меняем правила, а должны приспосабливаться – нужно быть сильнее. «МЮ» был лучшей командой сегодня»
71вчера, 18:23
Главные новости
Валуев об ужесточении лимита и «Зените»: «Этого джинна в бутылку трудно загнать. Будут натурализовывать»
922 минуты назад
Алонсо о матче Ла Лиги «Барсы» в США: «Согласен с заявлением «Реала». Все участники соревнования должны решать – менять ли правила»
527 минут назад
Агент Койта подтвердил уход форварда из ЦСКА в «Генчлербирлиги»: «Сделка заключена»
928 минут назад
Смородская о Боярском: «Пещерный комментатор, такие высказывания недопустимы. Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины»
1843 минуты назад
Сафонов, Головин, Миранчуки, Глушенков, Сергеев, Литвинов, Раков, по 7 игроков «Локомотива» и ЦСКА – в расширенном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
6646 минут назад
Фанат «Ливерпуля», оскорбивший на расовой почве Семеньо, забанен на всех стадионах Великобритании. Полиция освободила мужчину под залог
3050 минут назад
Губерниев о «Динамо»: «Команду лихорадит. Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»? Желаю удачи и делать погромче телевизор – каждый раз ценные советы даем»
1653 минуты назад
Нейромонах Феофан выступит на фестивале в честь столетия «Зенита» 21 августа. Клуб проведет открытую тренировку на Дворцовой площади
37сегодня, 11:15
Лукаку может пропустить более трех месяцев, форварда прооперируют из-за травмы бедра. «Наполи» выйдет на рынок
11сегодня, 11:05
Газзаев о победе ЦСКА в матче с «Динамо»: «Соперники разного класса. Один гранд реальный, а второй – с претензией на что-то. Армейцы способны побороться за чемпионство с такой игрой»
23сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
В «Газпром»-Академии пройдет международная конференция
4 минуты назадФото
Шуманский вернется в общую группу ЦСКА на этой неделе: «Вторник-среда – примерные сроки»
9 минут назад
Семин о «Динамо»: «Думаю, у руководства много вопросов к Карпину. Но на то он и тренер, чтобы исправить ошибки, которые футболисты допускают из игры в игру»
414 минут назад
Тюкавин о восстановлении от травмы: «В сентябре появлюсь в официальной игре, надеюсь. Тренируюсь с командой – остается вспомнить, как принимать мяч и открываться»
217 минут назад
Карпин о Миранчуке в расширенном составе сборной: «Мы знаем потенциал футболистов, которые не так часто играют. Это касается и Антона»
432 минуты назад
Гогниев приглашен на заседание КДК РФС. Тренера «Алании» удалили на 18-й минуте матча с «Тюменью», после этого он кричал и бросал бутылки на землю
836 минут назадВидео
Роналду, Феликс, Мане представили домашнюю форму «Аль-Насра» от Adidas на сезон-2025/26
341 минуту назадФото
Идову о «Локо»: «Команда хорошо прет, но на чемпионство может не хватить сил. Назвал бы их претендентом, если бы выиграли у «Балтики». Клуб-чемпион должен забирать такие матчи»
554 минуты назад
Тренер вратарей «Ноттингема» Барбоза ударился головой о скамейку запасных, празднуя гол Вуда «Брентфорду». Ему наложили 6 швов
1сегодня, 11:14
«Пэлас» хочет найти замену Эзе перед продажей в «Тоттенхэм». Рассматриваются Цолис из «Брюгге» и Эль-Ханнус из «Лестера»
1сегодня, 10:49