Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»

Хаби Алонсо высказался об отказе «Реалу» в переносе матча с «Осасуной».

Напомним, мадридский клуб просил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира.

Судья Королевской испанской футбольной федерации огласил вердикт, согласно которому встреча не будет перенесена.

«Сейчас это уже решение окончательное, но все же хотелось бы, чтобы нашу просьбу поддержали – прежде всего ради здоровья игроков. Этого не произошло.

У нас было всего две недели, но оправданий искать не будем. Команда готова бороться. Порой сердце и желание значат больше, чем физическая форма», – сказал главный тренер «Реала ».