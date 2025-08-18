Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»
Хаби Алонсо высказался об отказе «Реалу» в переносе матча с «Осасуной».
Напомним, мадридский клуб просил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира.
Судья Королевской испанской футбольной федерации огласил вердикт, согласно которому встреча не будет перенесена.
«Сейчас это уже решение окончательное, но все же хотелось бы, чтобы нашу просьбу поддержали – прежде всего ради здоровья игроков. Этого не произошло.
У нас было всего две недели, но оправданий искать не будем. Команда готова бороться. Порой сердце и желание значат больше, чем физическая форма», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
