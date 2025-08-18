  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»
20

Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»

Хаби Алонсо высказался об отказе «Реалу» в переносе матча с «Осасуной».

Напомним, мадридский клуб просил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира.

Судья Королевской испанской футбольной федерации огласил вердикт, согласно которому встреча не будет перенесена. 

«Сейчас это уже решение окончательное, но все же хотелось бы, чтобы нашу просьбу поддержали – прежде всего ради здоровья игроков. Этого не произошло.

У нас было всего две недели, но оправданий искать не будем. Команда готова бороться. Порой сердце и желание значат больше, чем физическая форма», – сказал главный тренер «Реала». 

А что теперь делать со Станковичем?21578 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoЗдоровье
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
Федерация футбола Испании
logoХаби Алонсо
календарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо о Родриго: «Летом ходит много слухов, с ним все хорошо. Я рассчитываю на всех – хочу, чтобы они были преданы «Реалу» и выкладывались на 100%»
11сегодня, 14:06
Алонсо о судействе в Ла Лиге: «Сезон только начинается. «Реалу» не придется говорить об арбитрах, надеюсь»
23сегодня, 13:21
Алонсо о словах Мастантуоно про Месси: «Как мы в «Реале» можем говорить ему, кто его любимый игрок? Он аргентинец, так что я не удивлен»
22сегодня, 12:29
Главные новости
АПЛ стартовала! «Лидс» примет «Эвертон»
130650 секунд назад
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
727 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» играет в Саранске с «Динамо» Махачкала
326229 минут назадLive
Мостовой о 9-м месте «Зенита»: «Проблем нет. Наберут очки, будут наверху через несколько туров. Когда 6-7 игроков атаки могут выйти в основе, можно не угадать»
1138 минут назад
«Ман Сити» решил не продавать Савио. Клуб не купит Родриго у «Реала» (Гильем Балаге)
1440 минут назад
Сын Неймара поддержал игрока после 0:6 от «Васко»: «Знай, что я всегда буду рядом. Ты больше, чем отличный отец, ты кумир и мое вдохновение. Я люблю тебя всем сердцем»
17сегодня, 16:26
«Нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют». Гурцкая о петербуржцах
56сегодня, 16:21
«Рубин» подтвердил арест двоих игроков молодежки по подозрению в изнасиловании: «По итогам расследования клуб дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов»
13сегодня, 15:55
Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)
57сегодня, 15:52
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
31сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о «Динамо»: «Если бы Карпина подписали на год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали 3 года, то вполне может получиться»
через 0
«Тоттенхэм» сообщил «Пэлас», что готов заплатить 60+ млн фунтов за Эзе с учетом бонусов. Хавбек согласен на трансфер (Руди Галетти)
3 минуты назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Боселли открыл счет. Онлайн-трансляция
111 минут назадLive
«Рома» отдала Кумбулу «Мальорке» в аренду с правом выкупа за 6+2 млн евро
13 минут назадФото
Рабьо и Роу отстранены от работы с первой командой «Марселя» – они поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна»
17 минут назад
«Аяччо» подал на банкротство. Из-за ликвидации клуба порядка 180 человек лишатся работы, закроют тренировочный центр, признанный лучшей академией Лиги 2 в мае
229 минут назад
«У «Зенита» проблемы с мотивацией, игроки ходят пешком – то ли не готовы физически, то ли им все до балды. Сидят на жирных контрактах, а дальше – как получится». Кирьяков о петербуржцах
850 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1657 минут назад
Директор «Барсы» О’Каллаган: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»
3сегодня, 16:28
Экс-защитник «МЮ» Байи перешел в «Овьедо», контракт – до лета 2027 года
2сегодня, 16:04