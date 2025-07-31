«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа

Матч «Реала» и «Осасуны» не перенесут.

Напомним, мадридский клуб просил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира.

Судья Королевской испанской футбольной федерации огласил вердикт, согласно которому встреча не будет перенесена.

«Клубы могут иметь в своем составе максимум 25 зарегистрированных игроков. Согласно данным, имеющимся в распоряжении RFEF, «Реал Мадрид » в настоящее время имеет 23 зарегистрированных игрока, и на данный момент, основываясь исключительно на своей собственной воле, не использовал те два места, которые у него еще есть, для формирования более многочисленного состава.

Однако наличие команды из 23 игроков означает, что клуб, несмотря на необходимость рационализировать свои усилия и должным образом управлять нагрузками на своих игроков и их периодами отдыха, чтобы избежать возникновения травм, располагает достаточным количеством игроков, чтобы соответствовать календарю соревнований», – говорится в тексте решения судьи.