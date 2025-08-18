Алонсо о Родриго: «Летом ходит много слухов, с ним все хорошо. Я рассчитываю на всех – хочу, чтобы они были преданы «Реалу» и выкладывались на 100%»
Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем Родриго в «Реале».
Ранее сообщалось, что вингер может покинуть мадридцев этим летом. К бразильцу проявляли интерес такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
«Летом ходит много слухов. С ним все хорошо.
Я рассчитываю на всех и хочу, чтобы они были преданы команде и выкладывались на все 100%.
Вот что меня беспокоит и занимает сейчас», – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
