Алонсо о Родриго: «Летом ходит много слухов, с ним все хорошо. Я рассчитываю на всех – хочу, чтобы они были преданы «Реалу» и выкладывались на 100%»

Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем Родриго в «Реале».

Ранее сообщалось, что вингер может покинуть мадридцев этим летом. К бразильцу проявляли интерес такие клубы, как «Манчестер Сити », «Ливерпуль » и «Тоттенхэм ».

«Летом ходит много слухов. С ним все хорошо.

Я рассчитываю на всех и хочу, чтобы они были преданы команде и выкладывались на все 100%.

Вот что меня беспокоит и занимает сейчас», – сказал главный тренер «Реала » на пресс-конференции.