Тренер «Бока Хуниорс» Руссо умер в 69 лет. У него был рак простаты
Тренер «Бока Хуниорс» умер в 69 лет из-за рака.
Аргентинский клуб сообщил о смерти главного тренера. В 2017 году у Руссо диагностировали рак предстательной железы (простаты).
«Мигель оставил след в нашем клубе и всегда будет образцом радости и преданности. Соболезнования его близким в это скорбное время. Прощай, дорогой Мигель», – говорится в сообщении «Боки».
Руссо работал в «Бока Хуниорс» с лета этого года. Это был его третий период работы в клубе: также он возглавлял команду в 2007-м и с 2020 по 2021 год. В течение карьеры Руссо тренировал еще девять аргентинских команд, включая «Эстудиантес», «Ланус», «Росарио Сентраль», «Велес», «Сан-Лоренсо». С 2021 по 2022 год возглавлял «Аль-Наср».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Бока Хуниорс» в X
