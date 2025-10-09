Тренер «Бока Хуниорс» Руссо умер в 69 лет. У него был рак простаты

Тренер «Бока Хуниорс» умер в 69 лет из-за рака.

Аргентинский клуб сообщил о смерти главного тренера. В 2017 году у Руссо диагностировали рак предстательной железы (простаты).

«Мигель оставил след в нашем клубе и всегда будет образцом радости и преданности. Соболезнования его близким в это скорбное время. Прощай, дорогой Мигель», – говорится в сообщении «Боки».

Руссо работал в «Бока Хуниорс » с лета этого года. Это был его третий период работы в клубе: также он возглавлял команду в 2007-м и с 2020 по 2021 год. В течение карьеры Руссо тренировал еще девять аргентинских команд, включая «Эстудиантес », «Ланус», «Росарио Сентраль », «Велес », «Сан-Лоренсо ». С 2021 по 2022 год возглавлял «Аль-Наср».