Алонсо о судействе в Ла Лиге: «Сезон только начинается. «Реалу» не придется говорить об арбитрах, надеюсь»

Хаби Алонсо надеется, что «Реалу» не придется говорить о судьях в новом сезоне.

Завтра мадридцы сыграют на выезде с «Осасуной» в матче 1-го тура Ла Лиги . Главным арбитром встречи назначен Адриан Кордеро Вега .

«Сезон для нас только начинается – посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, говорить о судействе нам не придется. Я не хочу говорить об этом преждевременно», – сказал главный тренер «Реала ».