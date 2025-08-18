Алонсо о судействе в Ла Лиге: «Сезон только начинается. «Реалу» не придется говорить об арбитрах, надеюсь»
Хаби Алонсо надеется, что «Реалу» не придется говорить о судьях в новом сезоне.
Завтра мадридцы сыграют на выезде с «Осасуной» в матче 1-го тура Ла Лиги. Главным арбитром встречи назначен Адриан Кордеро Вега.
«Сезон для нас только начинается – посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, говорить о судействе нам не придется. Я не хочу говорить об этом преждевременно», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
