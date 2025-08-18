КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание
В субботу «Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.
После матча в сети появилось видео с оскорбительным жестом главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в сторону скамейки запасных соперника. По ходу игры специалист ударил ладонью по кулаку.
«В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» о применении дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков, находящихся в технической зоне московской команды.
КДК возбудил производство в отношении Талалаева, он приглашен на заседание», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.
Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»