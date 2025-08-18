КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание

КДК по просьбе «Локомотива» рассмотрит оскорбительный жест Андрея Талалаева.

В субботу «Балтика » и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ .

После матча в сети появилось видео с оскорбительным жестом главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в сторону скамейки запасных соперника. По ходу игры специалист ударил ладонью по кулаку.

«В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива » о применении дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков, находящихся в технической зоне московской команды.

КДК возбудил производство в отношении Талалаева, он приглашен на заседание», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц .

Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»