  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание
12

КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание

КДК по просьбе «Локомотива» рассмотрит оскорбительный жест Андрея Талалаева.

В субботу «Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.

После матча в сети появилось видео с оскорбительным жестом главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в сторону скамейки запасных соперника. По ходу игры специалист ударил ладонью по кулаку.

«В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» о применении дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков, находящихся в технической зоне московской команды.

КДК возбудил производство в отношении Талалаева, он приглашен на заседание», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.

Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»

А что теперь делать со Станковичем?21016 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
КДК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoМатч ТВ
Артур Григорьянц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК рассмотрит высказывания Морено о судействе после матча с «Краснодаром». Тренер «Сочи» приглашен на заседание
3сегодня, 10:13
«Зенит» накажут за оскорбление Даку фанатами на матче Кубка с «Рубином». Болельщики скандировали «а ну-ка, давай-ка ####### отсюда!»
67сегодня, 09:11
«Спартак» накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». КДК также рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию
78сегодня, 08:43
Главные новости
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
49 минут назад
«Бельтран уже отказал российским клубам – «Зениту», ЦСКА, «Спартаку». Аргентинец склоняется к переходу в «Ривер Плейт». Журналист Франки о форварде
1532 минуты назад
Мостовой о ЦСКА: «Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»
1845 минут назад
«Ростов» может пригласить Кержакова на пост тренера. Команда Альбы проиграла 6 из 7 матчей в сезоне (Bobsoccer)
4058 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
325558 минут назад
Валуев о потолке зарплат в РПЛ: «Хорошо звучит, но не работает – проблема в коррупции и зажравшихся менеджерах. Было уравнивание всего и вся в СССР – мы знаем, к чему это приведет»
21сегодня, 14:19
Мостовой возглавил бы «Пари НН»: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»
21сегодня, 14:17
Двоих игроков молодежки «Рубина» по подозрению в изнасиловании арестовали на два месяца. Оба отрицают вину (Mash)
109сегодня, 13:59
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
34сегодня, 13:55
Ташуев о «Краснодаре»: «Я когда-то привил команде стиль, а Галицкий поддержал. Они движутся в правильном направлении и готовы бороться за второе чемпионство подряд»
59сегодня, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» и Ромеро продлили контракт на 4 года. Аргентинец стал капитаном команды на прошлой неделе
только что
Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы», переговоры уже состоялись. Форвард «Челси» заявил о желании уйти из клуба (Флориан Плеттенберг)
10 минут назад
Гендиректор «Динамо» о работе Карпина: «Сейчас не нужно делать далеко идущих выводов. Команде и тренерам необходимо время, чтобы найти взаимопонимание, наладить игру»
619 минут назад
Гасилин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Абсолютно неправильное решение, сильно повлиявшее на результат. «Зениту» пришлось перестраиваться»
1221 минуту назад
Уорнок про «МЮ»: «Зачем было покупать Кунью, не продав Бруну? В нынешней АПЛ нельзя держать пассажиров»
630 минут назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
133 минуты назад
«Тоттенхэм» и Спенс подписали новый долгосрочный контракт
39 минут назадФото
Ольга Смородская: «Карпин – первоклассный тренер, в его компетентности нет сомнений. Такое начало «Динамо» было неожиданным, но сколько в команде травм?»
1443 минуты назад
«Ливерпуль» рассмотрит предложения по аренде Цимикаса. Защитник готов покинуть клуб
549 минут назад
Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Паредес, Мастантуоно, Симеоне – в предварительной заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
1051 минуту назад