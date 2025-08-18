КДК рассмотрит высказывания Морено о судействе после матча с «Краснодаром». Тренер «Сочи» приглашен на заседание
КДК рассмотрит слова Роберта Морено о судействе после матча с «Краснодаром».
Вчера «Сочи» был разгромлен «Краснодаром» (1:5) в выездном матче 5-го тура Мир РПЛ. На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
После игры главный тренер гостей раскритиковал работу судей: «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ».
«Высказывания Морено будем разбирать, тренер вызван на заседание КДК», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.
После 5 туров «Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав одно очко.
