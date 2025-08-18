КДК не будет рассматривать неприличный жест Талалаева в матче с «Локо»: «Нет оснований. В рапорте и протоколе ничего нет, писем от «Локомотива» не поступало»

КДК РФС не накажет Андрея Талалаева за поведение во время матча с «Локомотивом».

В субботу «Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ .

После матча в сети появилось видео с оскорбительным жестом главного тренера калининградцев Андрея Талалаева . Специалист ударил ладонью по кулаку.

«В рапорте и протоколе делегата ничего не написано по этому поводу. От «Локомотива », если считают, что данный жест Талалаева был в их адрес, писем никаких не поступало. Нет оснований для рассмотрения этого эпизода.

Единственное, что мы рассмотрим по матчу «Балтика » – «Локомотив», опоздание главного тренера хозяев Андрея Талалаева на послематчевое интервью», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: скриншот трансляции

Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»