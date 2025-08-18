КДК не будет рассматривать неприличный жест Талалаева в матче с «Локо»: «Нет оснований. В рапорте и протоколе ничего нет, писем от «Локомотива» не поступало»
В субботу «Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ.
После матча в сети появилось видео с оскорбительным жестом главного тренера калининградцев Андрея Талалаева. Специалист ударил ладонью по кулаку.
«В рапорте и протоколе делегата ничего не написано по этому поводу. От «Локомотива», если считают, что данный жест Талалаева был в их адрес, писем никаких не поступало. Нет оснований для рассмотрения этого эпизода.
Единственное, что мы рассмотрим по матчу «Балтика» – «Локомотив», опоздание главного тренера хозяев Андрея Талалаева на послематчевое интервью», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Фото: скриншот трансляции
Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»