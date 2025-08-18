Фото
«Лейпциг» продал Андре Силву в «Эльче» за 1+0,5 млн евро

«Эльче» подписал форварда «РБ Лейпциг» Андре Силву.

29-летний португалец заключил контракт с клубом Ла Лиги до 2026 года с возможностью продления соглашения еще на сезон.

Сообщалось, что «Лейпциг» получит за Андре 1 миллион евро, еще 500 тысяч «Эльче» может выплатить в качестве бонусов.

Во второй части прошлого сезона бывший нападающий «Милана» играл за «Вердер». Всего в 15 матчах Бундеслиги-2024/25 Силва забил 2 гола, сделал 2 ассиста и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь

Фото: elchecf.es

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Эльче»
