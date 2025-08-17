«Лейпциг» продаст Андре Силву «Эльче» за 1+0,5 млн евро. 29-летний форвард отправляется на медосмотр

Андре Силва станет игроком «Эльче».

«Лейпциг » и клуб из Испании достигли полного соглашения, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сумма сделки составит 1 млн евро плюс 500 тысяч в качестве бонусов. 29-летний нападающий отправляется на медицинское обследование.

«Вердер », где игрок провел половину минувшего сезона в аренде, выбыл из гонки, так как Силва хотел перейти в «Эльче ».

