«Лейпциг» продаст Андре Силву «Эльче» за 1+0,5 млн евро. 29-летний форвард отправляется на медосмотр
Андре Силва станет игроком «Эльче».
«Лейпциг» и клуб из Испании достигли полного соглашения, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Сумма сделки составит 1 млн евро плюс 500 тысяч в качестве бонусов. 29-летний нападающий отправляется на медицинское обследование.
«Вердер», где игрок провел половину минувшего сезона в аренде, выбыл из гонки, так как Силва хотел перейти в «Эльче».
С полной статистикой португальца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
