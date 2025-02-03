«Вердер» арендовал Андре Силву у «Лейпцига» до конца этого сезона. Форвард забил 1 гол в 8 матчах Бундеслиги

Андре Силва перешел в «Вердер» из «Лейпцига».

Клуб из Бремена арендовал 29-летнего центрального нападающего до завершения этого сезона.

В нынешнем чемпионате Бундеслиги Андре Силва сыграл 8 матчей, забив 1 гол и сделав 1 передачу, проводя на поле в среднем 15 минут.