«Вердер» арендовал Андре Силву у «Лейпцига» до конца этого сезона. Форвард забил 1 гол в 8 матчах Бундеслиги
Андре Силва перешел в «Вердер» из «Лейпцига».
Клуб из Бремена арендовал 29-летнего центрального нападающего до завершения этого сезона.
В нынешнем чемпионате Бундеслиги Андре Силва сыграл 8 матчей, забив 1 гол и сделав 1 передачу, проводя на поле в среднем 15 минут.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Вердера»
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