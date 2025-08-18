Лукин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Все ребята говорили, что это стопроцентный 11‑метровый. Но судья решил ничего не менять»

Матвей Лукин считает ошибкой неназначенный пенальти на Матеусе Алвесе.

ЦСКА победил «Динамо» (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ .

На 54-й минуте хавбек ЦСКА Алвес упал в штрафной «Динамо » после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Кирилл Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

«Судьи приняли такое решение. Все ребята говорили, что это стопроцентный пенальти. И еще кое‑кто в моменте сказал, что это чистый 11‑метровый.

Но судья [после видеопросмотра] решил ничего не менять», – сказал защитник ЦСКА.

ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»