  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лукин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Все ребята говорили, что это стопроцентный 11‑метровый. Но судья решил ничего не менять»
3

Лукин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Все ребята говорили, что это стопроцентный 11‑метровый. Но судья решил ничего не менять»

Матвей Лукин считает ошибкой неназначенный пенальти на Матеусе Алвесе.

ЦСКА победил «Динамо» (3:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

На 54-й минуте хавбек ЦСКА Алвес упал в штрафной «Динамо» после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Кирилл Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

«Судьи приняли такое решение. Все ребята говорили, что это стопроцентный пенальти. И еще кое‑кто в моменте сказал, что это чистый 11‑метровый.

Но судья [после видеопросмотра] решил ничего не менять», – сказал защитник ЦСКА.

ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»

А что теперь делать со Станковичем?20384 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКирилл Левников
видеоповторы
logoсудьи
logoЦСКА
logoМатеус Алвес
logoМатвей Лукин
logoМатч ТВ
logoДенис Макаров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Точилин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Непонятное решение. Арбитры наказывали в более неочевидных моментах»
14сегодня, 05:52
Экс-судья Федотов считает, что Левников ошибся, не назначив пенальти на Алвесе: «Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел – это 11-метровый»
20вчера, 19:28
Лапочкин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Я в недоумении, почему Левников остался при своем. На повторе видно, как Макаров бьет игрока ЦСКА в голеностоп»
33вчера, 18:37
Главные новости
Ташуев о «Краснодаре»: «Я когда-то привил команде стиль, а Галицкий поддержал. Они движутся в правильном направлении и готовы бороться за второе чемпионство подряд»
2417 минут назад
Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»
5725 минут назад
Алонсо о судействе в Ла Лиге: «Сезон только начинается. «Реалу» не придется говорить об арбитрах, надеюсь»
1435 минут назад
Гафин о «Динамо»: «Тренеру и команде нужно время на адаптацию друг к другу. Мы все должны работать над улучшением результатов»
1647 минут назад
ЦСКА и «Зенит» хотят подписать Бельтрана, сообщили в «Фиорентине»: «Значительные предложения. Игроку предстоит принять решение»
2949 минут назад
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
56 минут назадТесты и игры
Игрока «Шальке» Антви-Аджея назвали «###### ниггером» в матче Кубка Германии. «Локомотив» из Лейпцига заявил, что расизм исходил от одного болельщика, гельзенкирхенцы не согласились
1157 минут назад
«Зенит» обратится в ЭСК по поводу второй желтой карточки Дугласа и пенальти в матче со «Спартаком»
53сегодня, 12:56
Руни о вратаре для «МЮ»: «Доннарумма – один из лучших в мире. У него нет ошибок, приводящих к прямым голам. Команде нужна уверенность и доверие к голкиперу»
24сегодня, 12:48
Трушечкин про Боярского: «Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы сходятся, что счастливая и сытая семья, множество детей – нечто вроде наказания для женщины»
24сегодня, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
1 минуту назад
Гасилин про 2:2 с «Зенитом»: «Для «Спартака» почти как поражение. Нужно забивать свои моменты, но пенальти был с «душком». Лучше бы красно-белые проиграли, чтобы Станковича убрали»
3 минуты назад
Васильев про Лунева и жевательный табак: «Футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, недопустимые в других видах спорта, тут почему-то считаются незначительной шалостью»
210 минут назад
Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»
715 минут назад
Врач про Лунева и жевательный табак: «Многие спортсмены злоупотребляют, но это плохо – вызывает гипоксию. Ощущение успокоения – обман»
331 минуту назад
Директор «Милана» Таре: «Оцениваем Хейлунда, Влахович – тоже вариант. Нужен нападающий, который добавит что-то команде»
334 минуты назад
Прудников про 2:2: «Для «Спартака» это проигрыш, а не неплохой результат. В большинстве целый тайм, и не смогли удержать победу»
343 минуты назад
«Ювентус» не продал Локателли «Аль-Ахли» за 25 млн евро
4сегодня, 12:38
Кафанов о вратарях сборной: «На уверенность Максименко положение «Спартака» не повлияло. В РПЛ только Агкацев не дал повода усомниться в том, что должен быть вызван»
5сегодня, 12:25
В «Газпром»-Академии пройдет международная конференция
2сегодня, 12:17Фото