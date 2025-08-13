Хавбек «Зенита» Педро об ужесточении лимита: «Немного неприятно, здесь много иностранцев. Подождем, чтобы узнать больше»

Полузащитник «Зенита» Педро высказался о возможном ужесточении лимита в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах по ужесточению лимита на легионеров в российском футболе. Предполагается, что на поле одновременно смогут выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

«Это немного неприятно, да. Здесь много иностранцев, но мы пока мало что знаем. Давайте подождем, чтобы узнать больше», – сказал Педро .