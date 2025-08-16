«Тоттенхэм» близок к трансферу Эзе из «Кристал Пэлас» за 55 млн фунтов и бонусы (The Independent)
Эберечи Эзе близок к переходу в «Тоттенхэм».
«Шпоры» близки к согласованию трансфера полузащитника «Кристал Пэлас», сообщает The Independent. Ожидается, что сумма сделки составит 55 миллионов фунтов, также будут предусмотрены бонусные выплаты.
Ранее стало известно, что футболист сообщил «орлам» о желании сменить команду.
В прошлом сезоне Эберечи Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
