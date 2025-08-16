  • Спортс
«Тоттенхэм» близок к трансферу Эзе из «Кристал Пэлас» за 55 млн фунтов и бонусы (The Independent)

Эберечи Эзе близок к переходу в «Тоттенхэм».

«Шпоры» близки к согласованию трансфера полузащитника «Кристал Пэлас», сообщает The Independent. Ожидается, что сумма сделки составит 55 миллионов фунтов, также будут предусмотрены бонусные выплаты. 

Ранее стало известно, что футболист сообщил «орлам» о желании сменить команду. 

В прошлом сезоне Эберечи Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
logoКристал Пэлас
возможные трансферы
logoТоттенхэм
logoЭберечи Эзе
logoпремьер-лига Англия
