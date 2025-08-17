7

В переговорах «Тоттенхэма» с «Пэлас» по Эзе возникли сложности (Мигель Дилэйни)

«Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» не могут договориться о трансфере Эберечи Эзе.

Ранее The Independent сообщил, что клубы близки к согласованию трансфера за 55 млн фунтов плюс бонусы.

Однако позднее журналист издания Мигель Дилэйни написал, что в переговорах возникли трудности.

Напомним, сам полузащитник уже сообщил «орлам» о желании присоединиться к «шпорам».

Ранее на 27-летнего футболиста также претендовал «Арсенал».

В прошлом сезоне Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Мигеля Дилэйни
