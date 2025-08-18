Газзаев о Глебове: «Скоро увидим Кирилла в ведущем европейском клубе. Он был бы полезнее на позиции второго нападающего»

Валерий Газзаев предрек Кириллу Глебову переход из ЦСКА в европейский топ-клуб.

— В прошлом сезоне вы как-то заметили, что видите в Кирилле Глебове задатки очень большого мастера.

— Мне кажется, мои прогнозы постепенно начинают сбываться. Сегодня это один из самых перспективных молодых футболистов в нашей стране. У парня очень высокая скорость, отличная техника. Он обладает качественной передачей. Борется.

Вчера [в матче с «Динамо»] он явно переиграл Касереса на своем фланге. Думаю, скоро мы увидим Глебова в ведущем европейском клубе. Я не преувеличиваю. И при этом надеюсь, что от моей похвалы Глебов не испортится. Важно, чтобы он сам не останавливался в своем развитии и ставил перед собой цель оказаться в большой европейской команде.

— Кисляк в каждом матче подтверждает свой уровень?

— К Кисляку вообще никаких вопросов быть не может. Опять был на высоте. Но от Глебова я просто в восторге! При этом, мне кажется, он свой потенциал на фланге полностью раскрыть не может.

— Вот как?

— Это всего лишь мое субъективное мнение со стороны. Думаю, он был бы полезнее на позиции второго нападающего. Например, рядом с Мусаевым. Повторюсь, парень обладает большим потенциалом. Скорость, индивидуальное мастерство, техническое оснащение. Все при нем! – сказал экс-тренер ЦСКА .