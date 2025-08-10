«Кирилл Глебов — «новый Рибери». Один в один обыграет любого защитника». Пономарев о вингере ЦСКА

Владимир Пономарев назвал Кирилла Глебова «новым Франком Рибери».

В субботу 19-летний вингер ЦСКА сделал дубль в матче РПЛ с «Рубином» (5:1).

«Видно, что Кирилл очень любит футбол. Его потихоньку наигрывали в составе, он пользовался шансами и доказывал, что способен играть на таком уровне. Как он бежит — это уже мировой уровень. Таких атлетов я давно не видел в нашем чемпионате. Если он продолжит развиваться и в других качествах — Глебов будет незаменимым не только для ЦСКА , но и для сборной России.

Вот последний игрок, на которого я смотрел так же, как и сейчас выглядит Глебов — был Рибери в «Баварии». Можете его называть «новым Рибери» российского футбола. Один в один Кирилл обыграет любого защитника. Очень редкий талант для футбола, у него есть качества для того, чтобы стать выдающимся игроком», — сказал бывший защитник ЦСКА.