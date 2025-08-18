Фердинанд об «МЮ» и 0:1 с «Арсеналом»: «Давно не видел, чтобы мы так доминировали над топ-командой: силовое давление, скорость, игроки охотно делали забегания»

Рио Фердинанд оценил игру «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» (0:1) в 1-м туре АПЛ.

«Несмотря на поражение, я давно не видел, чтобы мы так доминировали в матче против топ-команды.

Плюсы: силовое давление, скорость, высокая мобильность Куньи и Мбемо , игроки охотно делали забегания при владении и в переходных фазах, новые фишки при контроле мяча, которые сработают в будущем, тренировки не прошли даром.

Минусы: мусорный гол, вратарю нужно прибавить – быть агрессивным, переходные фазы при играющем глубоко Бруну, потери концентрации могут стать проблемой в матчах с более силовыми командами, недостаточное порой насыщение чужой штрафной (Шешко может это исправить)», – написал экс-защитник «Манчестер Юнайтед ».