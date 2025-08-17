5

Кунья, Дьокереш, Мбемо и Субименди – в старте на матч «МЮ» и «Арсенала» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» объявили составы на матч 1-го тура АПЛ.

Игра пройдет на «Олд Траффорд» в 18:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«МЮ»: Байындыр, Шоу, де Лигт, Йоро, Кунья, Мбемо, Доргу, Фернандеш, Каземиро, Далот и Маунт.

«Арсенал»: Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьокереш и Сака.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
