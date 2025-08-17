Александр Мостовой: «Убирать Станковича и ставить Бенитеса смысла нет, если бы у «Спартака» было ноль очков – тогда можно подумать. И с какой стати Рафаэль требует большой оклад?»
Александр Мостовой выступил против приглашения Рафаэля Бенитеса в «Спартак».
«Бенитес уже больше года без работы. Почему он требует большой оклад? С какой стати?
Не удивлюсь, если он придет. Я в нашем футболе уже ничему не удивляюсь, а тем более в «Спартаке». У клуба за последние годы было очень много тренеров, а еще столько же помощников.
Нет смысла убирать Станковича и ставить Бенитеса. Если бы у «Спартака» было ноль очков, тогда можно подумать», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
