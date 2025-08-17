  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой считает, что Станковича и Семака не уволят после игры «Спартак» – «Зенит»: «Обе команды хорошо играли и набрали по очку. Начинают показывать хороший футбол»
23

Мостовой считает, что Станковича и Семака не уволят после игры «Спартак» – «Зенит»: «Обе команды хорошо играли и набрали по очку. Начинают показывать хороший футбол»

Александр Мостовой высказался о Деяне Станковиче и Сергее Семаке.

«Спартак» и «Зенит» вчера сыграли вничью (2:2).

«Станкович и Семак вздохнули из-за ничьей «Спартака» с «Зенитом». Станковича выгоняют из клуба с 1-го тура, а Семака только сейчас начинают дергать.

Команды начинают показывать хороший футбол. Есть многие клубы, которые не показывают футбола и не зарабатывают очки, но там почему-то никого не выгоняют.

Конечно, после этого матча точно не произойдут тренерские перестановки в «Спартаке» и «Зените». Что такого произошло? Обе команды хорошо играли и набрали по очку», – сказал экс-полузащитник «Спартака».

А что теперь делать со Станковичем?9402 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoЗенит
logoСергей Семак
logoСпартак
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой про 2:2: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество. Пенальти красно-белых – это не пенальти»
65сегодня, 08:09
Александр Мостовой: «Те, кто ничего не понимают в футболе, убирали Станковича. А сейчас «Спартак» ведет у «Зенита» 2:1. Интересно: переоденутся они или переобуются?»
55вчера, 15:29
Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Получаешь деньги и уезжаешь – ничего плохого. «Спартак» же не распадется»
33вчера, 10:55
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» стартует в АПЛ с тяжелого соперника – на «Олд Траффорд» в статусе фаворита приезжает «Арсенал»
1 минуту назадРеклама
Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
2223 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» принимает «Оренбург»
215531 минуту назадLive
Семак о возможном конфликте с Глушенковым: «Кто это говорит? СМИ? Если нет точных фамилий, кто говорит, это не имеет никаких оснований»
2747 минут назад
«Балотелли – самый сумасшедший тусовщик. Однажды мы кололи орехи головами на вечеринке. Я раскроил себе лоб, а он умирал от смеха». Рами о Марио
1252 минуты назад
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1, Сафонов и Шевалье – в составе
10сегодня, 09:58Фото
Геннадий Орлов: «Соболев незаменим в «Зените», полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды, борется!»
48сегодня, 09:45
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас»
731сегодня, 09:20
«Себе на проезд оставь». Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»
77сегодня, 08:59Фото
Федора Смолова забанили на Твиче. Ранее футболист угрожал сопернику «приехать в Саратов и дать леща»
31сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» играет с «Энгерсом»
101 минуту назадLive
«У «Динамо» перед ЦСКА нет преимуществ. Армейцы – фавориты, у них лучше игра, состав поприличнее, но будет ничья 1:1». Терехин о дерби
110 минут назад
Умер 72-летний болельщик, которому стало плохо на игре «Брайтона» и «Фулхэма»
113 минут назад
Первый тренер Соболева: «Что можно сделать с фанатами? Постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Зачем отвечать на провокации, если люди с головой не дружат?»
629 минут назад
«Акрон» – «Оренбург». Дзюба играет. Онлайн-трансляция
230 минут назадLive
«Роме» интересен Маласиа. Клуб сделал запрос по защитнику «МЮ» в ходе переговоров по Санчо
1037 минут назад
«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
13сегодня, 10:00
«Аталанта» предложила «Интеру» 16 млн евро за Залевского. Миланцы готовы продать хавбека
11сегодня, 09:53
«Рома» арендует Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с выкупом за 20 млн
2сегодня, 09:43
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
8сегодня, 09:40