Мостовой считает, что Станковича и Семака не уволят после игры «Спартак» – «Зенит»: «Обе команды хорошо играли и набрали по очку. Начинают показывать хороший футбол»

Александр Мостовой высказался о Деяне Станковиче и Сергее Семаке.

«Спартак» и «Зенит » вчера сыграли вничью (2:2).

«Станкович и Семак вздохнули из-за ничьей «Спартака» с «Зенитом». Станковича выгоняют из клуба с 1-го тура, а Семака только сейчас начинают дергать.

Команды начинают показывать хороший футбол. Есть многие клубы, которые не показывают футбола и не зарабатывают очки, но там почему-то никого не выгоняют.

Конечно, после этого матча точно не произойдут тренерские перестановки в «Спартаке» и «Зените». Что такого произошло? Обе команды хорошо играли и набрали по очку», – сказал экс-полузащитник «Спартака ».