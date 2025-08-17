Мостовой не верит в чемпионство «Динамо»: «С самого начала не разделял этот культ Карпина. Личка хорошо тренировал, а его уволили. Теперь говорят о трофеях. Но разве у Карпина есть трофеи?»
Александр Мостовой скептически оценивает шансы «Динамо» на титул.
«С самого начала не разделял этот культ Карпина в «Динамо». С чего все решили, что с ним клуб будет обязательно бороться за трофеи? Команда пока явно не готова к решению больших задач.
«Динамо» не станет чемпионом в этом сезоне. И не факт, что будет вообще в чемпионкой гонке. Просто кто-то решил, что приход Карпина – шаг вперед для клуба. Но Личка хорошо тренировал, а его уволили. Теперь говорят о трофеях. Но разве у Карпина есть трофеи?» – сказал бывший полузащитник «Сельты».
А что теперь делать со Станковичем?12528 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
