  • Мостовой не верит в чемпионство «Динамо»: «С самого начала не разделял этот культ Карпина. Личка хорошо тренировал, а его уволили. Теперь говорят о трофеях. Но разве у Карпина есть трофеи?»
34

Мостовой не верит в чемпионство «Динамо»: «С самого начала не разделял этот культ Карпина. Личка хорошо тренировал, а его уволили. Теперь говорят о трофеях. Но разве у Карпина есть трофеи?»

Александр Мостовой скептически оценивает шансы «Динамо» на титул.

«С самого начала не разделял этот культ Карпина в «Динамо». С чего все решили, что с ним клуб будет обязательно бороться за трофеи? Команда пока явно не готова к решению больших задач.

«Динамо» не станет чемпионом в этом сезоне. И не факт, что будет вообще в чемпионкой гонке. Просто кто-то решил, что приход Карпина – шаг вперед для клуба. Но Личка хорошо тренировал, а его уволили. Теперь говорят о трофеях. Но разве у Карпина есть трофеи?» – сказал бывший полузащитник «Сельты».

