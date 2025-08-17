У ЦСКА при Челестини 11 очков в 5 турах Мир РПЛ. Только Газзаев, Слуцкий и Долматов начинали лучше
Лишь три тренера ЦСКА набирали больше очков в первых играх, чем Фабио Челестини.
Армейцы под руководством бывшего футболиста сборной Швейцарии идут на данный момент на втором месте в Мир РПЛ. У них 11 баллов после 5 туров.
Столько же в первых пяти матчах во главе команды набирал Виктор Гончаренко, больше – только Валерий Газзаев (15), Леонид Слуцкий (12) и Олег Долматов (12).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
