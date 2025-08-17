У ЦСКА при Челестини ни одного поражения в игровое время за 8 матчей. Уступили только «Акрону» по пенальти в Кубке

ЦСКА остается непобежденным в игровое время при новом тренере.

Армейцы под руководством Фабио Челестини сегодня обыграли «Динамо » в гостях в Мир РПЛ – 3:1.

В общей сложности ЦСКА провел в текущем сезоне восемь матчей. Он одержал пять побед, два раза сыграл вничью и уступил «Акрону» по пенальти в FONBET Кубке России после ничьей в игровое время.

24 августа команда Челестини встретится с «Акроном» в чемпионате.