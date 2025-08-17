ЦСКА после ошибки Бителло забил «Динамо» на 13-й минуте дерби. Пас хавбека назад перехватил Мусаев

«Динамо» пропустило после результативной ошибки во втором матче подряд.

Команда Валерия Карпина встречается с ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ на своем поле.

На 13-й минуте полузащитник хозяев Бителло на своей половине сделал передачу в направлении собственных ворот. Тамерлан Мусаев перехватил пас и передал мяч Матеусу Алвесу , который и открыл счет.

13 августа в матче с «Краснодаром» результативно ошиблись Александр Кутицкий и Игорь Лещук.

