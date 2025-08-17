  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА после ошибки Бителло забил «Динамо» на 13-й минуте дерби. Пас хавбека назад перехватил Мусаев
22

ЦСКА после ошибки Бителло забил «Динамо» на 13-й минуте дерби. Пас хавбека назад перехватил Мусаев

«Динамо» пропустило после результативной ошибки во втором матче подряд.

Команда Валерия Карпина встречается с ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ на своем поле.

На 13-й минуте полузащитник хозяев Бителло на своей половине сделал передачу в направлении собственных ворот. Тамерлан Мусаев перехватил пас и передал мяч Матеусу Алвесу, который и открыл счет.

13 августа в матче с «Краснодаром» результативно ошиблись Александр Кутицкий и Игорь Лещук.

«Динамо» – ЦСКА. 0:1 – Алвес забил после ошибки Бителло. Онлайн-трансляция

18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол – после перехвата паса Кутицкого

«Динамо» после ошибки Лещука пропустило 4-й гол от «Краснодара». Кривцов отобрал у вратаря мяч и выкатил Сперцяну под удар

А что теперь делать со Станковичем?11667 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoДинамо Москва
logoМатеус Алвес
logoЦСКА
logoВалерий Карпин
logoТамерлан Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoБителло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Динамо» – ЦСКА. 0:3 – Кисляк забил, Алвес отличился после неточного паса Бителло назад и ассистировал Гайичу. Онлайн-трансляция
2022 минуты назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 0:1 – Калафьори открыл счет. Онлайн-трансляция
433 минуты назадLive
Станковича не уволят до игры с «Рубином». «Спартак» идет на 13-м месте в РПЛ (Sport24)
36 минут назад
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
92817 минут назадLive
Алвес забил дебютный гол и отдал первый ассист за ЦСКА – в матче с «Динамо»
824 минуты назад
Кубок Италии. «Милан» сыграет с «Бари», «Парма» примет «Пескару»
441 минуту назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
264648 минут назадLive
Что означает девиз «Арсенала»? А кто владеет отелем около «Олд Траффорд»? Узнайте в нашей игре
49 минут назадТесты и игры
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Атлетик» – «Севилья», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
19349 минут назадLive
«Челси» не выиграл у «Кристал Пэлас» в дерби – 0:0. Гол Эзе со штрафного отменили из-за фола в стенке
10951 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о будущем Семака в «Зените»: «Титулы за него не сработают, мне кажется. Тренер должен брать ответственность на себя»
311 минут назад
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
412 минут назад
Руни про атаку «МЮ»: «Некоторые потеряли уверенность в себе или не хотели находиться в клубе, и Аморим пытается с ними расстаться. Новички изменят ситуацию, Кунья – именно то, что нужно»
19 минут назад
Вандалы перечеркнули маркером изображение Гарначо возле «Олд Траффорд». Вингер «МЮ» ранее согласился перейти в «Челси»
225 минут назадФото
Рами о рыбалке с Мексесом на Украине во время Евро-2012: «Весь улов мы бросили в фонтан рядом с базой. Утром все проснулись – воняло рыбой, она была мертвой, ужас»
434 минуты назад
38-летний Жиру забил в дебютном матче за «Лилль» – с «Брестом» в Лиге 1
341 минуту назад
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Нанта», «Париж» против «Анже», «Лилль» сыграл 3:3 с «Брестом»
3744 минуты назадLive
Кунья, Дьокереш, Мбемо и Субименди – в старте на матч «МЮ» и «Арсенала» в АПЛ
546 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
1349 минут назадLive
ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу Пуэрты из «Халла» (Legalbet)
650 минут назад