ЦСКА после ошибки Бителло забил «Динамо» на 13-й минуте дерби. Пас хавбека назад перехватил Мусаев
«Динамо» пропустило после результативной ошибки во втором матче подряд.
Команда Валерия Карпина встречается с ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ на своем поле.
На 13-й минуте полузащитник хозяев Бителло на своей половине сделал передачу в направлении собственных ворот. Тамерлан Мусаев перехватил пас и передал мяч Матеусу Алвесу, который и открыл счет.
13 августа в матче с «Краснодаром» результативно ошиблись Александр Кутицкий и Игорь Лещук.
«Динамо» – ЦСКА. 0:1 – Алвес забил после ошибки Бителло. Онлайн-трансляция
18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол – после перехвата паса Кутицкого
«Динамо» после ошибки Лещука пропустило 4-й гол от «Краснодара». Кривцов отобрал у вратаря мяч и выкатил Сперцяну под удар
