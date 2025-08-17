  • Спортс
  • Дьокереш не забил в 1-м туре впервые за 5 лет. У форварда «Арсенала» 4 точные передачи, нет ударов и созданных моментов за 60 минут матча с «МЮ»
29

Дьокереш не забил в 1-м туре впервые за 5 лет. У форварда «Арсенала» 4 точные передачи, нет ударов и созданных моментов за 60 минут матча с «МЮ»

Виктор Дьокереш впервые за 5 лет не забил в первом туре чемпионата.

Нападающий «Арсенала» начал в стартовом составе матч 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» и был заменен на 60-й минуте.

За проведенное на поле время Дьокереш ни разу не пробил по воротам и не создал ни одного голевого момента. Он 9 раз пасовал партнерам – лишь 4 передачи были точными.

Форвард забивал в первом туре в каждом из четырех предыдущих сезонов – за «Ковентри» в Чемпионшипе и в составе «Спортинга» в португальской Примейре.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
logoВиктор Дьокереш
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoвысшая лига Португалия
logoчемпионшип
logoСпортинг
logoКовентри
logoМанчестер Юнайтед
