Дьокереш не забил в 1-м туре впервые за 5 лет. У форварда «Арсенала» 4 точные передачи, нет ударов и созданных моментов за 60 минут матча с «МЮ»

Виктор Дьокереш впервые за 5 лет не забил в первом туре чемпионата.

Нападающий «Арсенала » начал в стартовом составе матч 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед » и был заменен на 60-й минуте.

За проведенное на поле время Дьокереш ни разу не пробил по воротам и не создал ни одного голевого момента. Он 9 раз пасовал партнерам – лишь 4 передачи были точными.

Форвард забивал в первом туре в каждом из четырех предыдущих сезонов – за «Ковентри» в Чемпионшипе и в составе «Спортинга » в португальской Примейре.