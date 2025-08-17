Дьокереш не забил в 1-м туре впервые за 5 лет. У форварда «Арсенала» 4 точные передачи, нет ударов и созданных моментов за 60 минут матча с «МЮ»
Виктор Дьокереш впервые за 5 лет не забил в первом туре чемпионата.
Нападающий «Арсенала» начал в стартовом составе матч 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» и был заменен на 60-й минуте.
За проведенное на поле время Дьокереш ни разу не пробил по воротам и не создал ни одного голевого момента. Он 9 раз пасовал партнерам – лишь 4 передачи были точными.
Форвард забивал в первом туре в каждом из четырех предыдущих сезонов – за «Ковентри» в Чемпионшипе и в составе «Спортинга» в португальской Примейре.
А что теперь делать со Станковичем?13631 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости