Иан Райт оценил перспективы Виктора Дьокереша в «Арсенале».

Нападающий перешел в лондонский клуб из «Спортинга» за 63,5+10 млн евро .

«Если взглянуть на его карьеру, то вы увидите, что он был успешен везде. Он переходил в следующий клуб и забивал там голы. Он мог бы стать тем, кто поможет «Арсеналу » стать чемпионом, потому что его настрой и решимость добиваться успеха – именно то, что нужно нам сейчас. Вы смотрите на его путь и понимаете: «Да, этот парень хочет этого». Ему просто нужно убедить нас и перейти на следующий уровень.

Думаю, если Виктор Дьокереш забьет 10-15 голов в АПЛ , это будет успехом. Если он сможет забить 15 и продолжать в том же духе, это будет великолепно, потому что мы должны привлечь к этому и других игроков. В прошлом сезоне мы отстали от «Ливерпуля » на 17 голов, так что нам нужно улучшить этот показатель», – сказал экс-игрок «Арсенала» в подкасте The Overlap.