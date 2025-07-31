Дьокереш о том, что взял в «Арсенале» 14-й номер, под которым играл Анри: «Не хочу сравнений. Тьерри – потрясающий игрок, но я пойду своим путем»

Виктор Дьокереш заявил, что не хочет сравнений с Тьерри Анри из-за номера.

Нападающий, перешедший в «Арсенал» из «Спортинга» за 63,5+10 млн евро , взял в лондонском клубе 14-й номер, под которым ранее выступал Анри .

«Конечно, я знаю историю. Честно говоря, доступных номеров было не так много, но этот был свободен. Поэтому сделать выбор было легко.

На самом деле я не хочу, чтобы меня сравнивали с ним [Анри] и его достижениями за карьеру. Особенно здесь. Я просто хочу делать свою работу и проявлять свои качества. Конечно, он был потрясающим игроком, но не таким, как я. Я лишь хочу идти своим путем.

Конечно, приятно видеть [реакцию болельщиков]. Это придает дополнительную мотивацию. Думаю, мои ожидания от себя достаточно велики. В любом случае, я постараюсь добиться успеха», – сказал нападающий «Арсенала ».