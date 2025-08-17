«Ньюкасл» купил Рэмзи у «Астон Виллы» за 39+4 млн фунтов

«Ньюкасл» объявил о приобретении Джейкоба Рэмзи.

По информации Sky Sports , полузащитник заключил с новой командой пятилетний контракт. «Астон Вилла » получит 39 млн фунтов, еще 4 млн предусмотрены в виде бонусов.

В АПЛ-2024/25 Рэмзи провел 29 игр и сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: newcastleunited.com