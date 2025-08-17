Фото
8

«Ньюкасл» купил Рэмзи у «Астон Виллы» за 39+4 млн фунтов

«Ньюкасл» объявил о приобретении Джейкоба Рэмзи.

По информации Sky Sports, полузащитник заключил с новой командой пятилетний контракт. «Астон Вилла» получит 39 млн фунтов, еще 4 млн предусмотрены в виде бонусов.

В АПЛ-2024/25 Рэмзи провел 29 игр и сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: newcastleunited.com

А что теперь делать со Станковичем?
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ньюкасла»
logoНьюкасл
logoДжейкоб Рэмзи
logoпремьер-лига Англия
деньги
Sky Sports
трансферы
logoАстон Вилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
