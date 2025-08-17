Рами о рыбалке с Мексесом на Украине во время Евро-2012: «Весь улов мы бросили в фонтан рядом с базой. Утром все проснулись – воняло рыбой, она была мертвой, ужас»

Адиль Рами вспомнил, как ходил на рыбалку на Украине.

– Самый безумный игрок?

– Филипп Мексес – чокнутый. Во время Евро-2012 мы поехали на рыбалку на озеро рядом с нашей базой на Украине. Поехали посреди дня, хотя должны были спать после обеда.

Всю рыбу, что наловили, мы бросили в фонтан возле того места, где жили. Утром все проснулись – воняло рыбой, вся рыба была мертвой. Это был ужас, – сказал бывший защитник сборной Франции .