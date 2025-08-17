  • Спортс
  Рами о самом сильном сопернике: «Месси. Мы контролировали его вчетвером как целая армия, но он умудрялся найти тот самый чертов пас»
12

Рами о самом сильном сопернике: «Месси. Мы контролировали его вчетвером как целая армия, но он умудрялся найти тот самый чертов пас»

Адиль Рами назвал Лионеля Месси своим самым сильным соперником.

– Самый сильный игрок, с которым вы когда-либо сталкивались?

– Однозначно, Лионель Месси. Когда я впервые играл против него (в матче «Валенсия» – «Барселона» (2:2) в сентябре 2011-го – Спортс’‘), я плохо спал накануне, думая: «Надеюсь, мы проиграем 0:2, не больше». Когда мы выигрывали 1:0, он сам решал, когда хочет сравнять счет.

Мы выстраивались всеми четырьмя защитниками, компактно и плотно, а затем он обводил каждого, одного за другим. Так мы выходили, меняли позицию, выходили, возвращались на позицию... Я так не делаю даже против десятилетних.

И каждый раз, когда мы были уверены, что контролируем его в нужной позиции, как целая армия, он умудрялся найти тот самый чертов пас, убивающий нас между линиями, и отдать его Педро, – сказал экс-защитник «Валенсии», «Севильи» и других клубов Рами.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
