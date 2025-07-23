Рами о словах про поведение Ямаля: «Меня неправильно поняли, я употребил фигуру речи. Но все равно желаю Ламину взять себя в руки – у него есть потенциал, чтобы ознаменовать эпоху»

Адиль Рами объяснил свои слова о Ламине Ямале.

«Я проснулся сегодня утром и, взяв телефон, узнал, что я влип в неприятную ситуацию😅!

Сразу уточню: меня, очевидно, неправильно поняли, потому что я говорил не Ламине Ямале как футболисте и не о его таланте (который огромен, нечего и говорить), а о некоторых случаях его поведения в последнее время, которые, на мой взгляд, позволяют нам представить его будущее. Оно будет туманным, если так и будет продолжаться. Ну и, конечно, я употребил просто фигуру речи (по общему признанию, неуклюжую) и не хотел оскорбить его мать или его семью.

Короче говоря, я все равно желаю, чтобы он взял себя в руки, потому что у него есть потенциал, чтобы ознаменовать собой целую эпоху – но не с такой шумихой. Все, я возвращаюсь к своему кофе.

P.S. Пара слов для псевдомедиа, которые вырывают фразы из контекста... Это уже классика. Но это лишь доказывает, что им просто нечего предложить – ни качественного контента, ни толковых тем о футболе или чем-то серьезном. Поэтому они и лезут ко мне за провокациями. Целую и вас тоже», – написал бывший защитник сборной Франции.

«Не выношу Ямаля. Вечеринки, побрякушки с бриллиантами... Спущенные шорты – в тюрьмах США так делает тот, кто хочет, чтобы его трахнули. Притормози, #####». Рами о поведении Ламина