«Балотелли – самый сумасшедший тусовщик. Однажды мы кололи орехи головами на вечеринке. Я раскроил себе лоб, а он умирал от смеха». Рами о Марио

Адиль Рами назвал Марио Балотелли главным тусовщиком среди своих экс-партнеров.

– Кто самый большой тусовщик?

– Парень по имени Мигел , который играл со мной в «Валенсии», был безумным тусовщиком. Эмерсон, с которым мы играли в «Лилле », тоже был настоящим тусовщиком. Может быть, Робиньо , который немало тусовался.

Ну и Марио Балотелли . Ладно, на самом деле, самый сумасшедший и самый большой тусовщик – это Марио. Он столько всего вытворял...

Однажды мы с ним оказались на вечеринке и веселились, коля орехи головами. Пока я не раскроил себе лоб, а он не умер от смеха.

У меня есть и другие [истории], о которых я вам не расскажу, – сказал экс-защитник «Милана» и сборной Франции Рами.