«Балотелли – самый сумасшедший тусовщик. Однажды мы кололи орехи головами на вечеринке. Я раскроил себе лоб, а он умирал от смеха». Рами о Марио
Адиль Рами назвал Марио Балотелли главным тусовщиком среди своих экс-партнеров.
– Кто самый большой тусовщик?
– Парень по имени Мигел, который играл со мной в «Валенсии», был безумным тусовщиком. Эмерсон, с которым мы играли в «Лилле», тоже был настоящим тусовщиком. Может быть, Робиньо, который немало тусовался.
Ну и Марио Балотелли. Ладно, на самом деле, самый сумасшедший и самый большой тусовщик – это Марио. Он столько всего вытворял...
Однажды мы с ним оказались на вечеринке и веселились, коля орехи головами. Пока я не раскроил себе лоб, а он не умер от смеха.
У меня есть и другие [истории], о которых я вам не расскажу, – сказал экс-защитник «Милана» и сборной Франции Рами.
А что теперь делать со Станковичем?9404 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
