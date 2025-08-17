  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Балотелли – самый сумасшедший тусовщик. Однажды мы кололи орехи головами на вечеринке. Я раскроил себе лоб, а он умирал от смеха». Рами о Марио
12

«Балотелли – самый сумасшедший тусовщик. Однажды мы кололи орехи головами на вечеринке. Я раскроил себе лоб, а он умирал от смеха». Рами о Марио

Адиль Рами назвал Марио Балотелли главным тусовщиком среди своих экс-партнеров.

– Кто самый большой тусовщик?

– Парень по имени Мигел, который играл со мной в «Валенсии», был безумным тусовщиком. Эмерсон, с которым мы играли в «Лилле», тоже был настоящим тусовщиком. Может быть, Робиньо, который немало тусовался.

Ну и Марио Балотелли. Ладно, на самом деле, самый сумасшедший и самый большой тусовщик – это Марио. Он столько всего вытворял...

Однажды мы с ним оказались на вечеринке и веселились, коля орехи головами. Пока я не раскроил себе лоб, а он не умер от смеха.

У меня есть и другие [истории], о которых я вам не расскажу, – сказал экс-защитник «Милана» и сборной Франции Рами.

А что теперь делать со Станковичем?9404 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoМарио Балотелли
logoМигел
logoВаленсия
logoАдиль Рами
logoРобиньо
ахахаха
logoЛилль
logoМарсель
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
Эмерсон да Консейсао
logoсерия А Италия
logoМилан
еда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
1511 августа, 09:46
Балотелли не завидует Месси и Роналду: «Криштиану убивается на тренировках. У него больше денег, чем у меня!»
3027 мая, 12:59
Марио Балотелли: «Футбол – это фальшивый мир. Поиграю еще 2-3 года, но не буду скучать, когда завершу карьеру»
5527 мая, 09:14
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» стартует в АПЛ с тяжелого соперника – на «Олд Траффорд» в статусе фаворита приезжает «Арсенал»
1 минуту назадРеклама
Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
2223 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» принимает «Оренбург»
215531 минуту назадLive
Семак о возможном конфликте с Глушенковым: «Кто это говорит? СМИ? Если нет точных фамилий, кто говорит, это не имеет никаких оснований»
2847 минут назад
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1, Сафонов и Шевалье – в составе
10сегодня, 09:58Фото
Геннадий Орлов: «Соболев незаменим в «Зените», полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды, борется!»
48сегодня, 09:45
Мостовой считает, что Станковича и Семака не уволят после игры «Спартак» – «Зенит»: «Обе команды хорошо играли и набрали по очку. Начинают показывать хороший футбол»
23сегодня, 09:25
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас»
731сегодня, 09:20
«Себе на проезд оставь». Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»
77сегодня, 08:59Фото
Федора Смолова забанили на Твиче. Ранее футболист угрожал сопернику «приехать в Саратов и дать леща»
31сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» играет с «Энгерсом»
101 минуту назадLive
«У «Динамо» перед ЦСКА нет преимуществ. Армейцы – фавориты, у них лучше игра, состав поприличнее, но будет ничья 1:1». Терехин о дерби
110 минут назад
Умер 72-летний болельщик, которому стало плохо на игре «Брайтона» и «Фулхэма»
113 минут назад
Первый тренер Соболева: «Что можно сделать с фанатами? Постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Зачем отвечать на провокации, если люди с головой не дружат?»
629 минут назад
«Акрон» – «Оренбург». Дзюба играет. Онлайн-трансляция
230 минут назадLive
«Роме» интересен Маласиа. Клуб сделал запрос по защитнику «МЮ» в ходе переговоров по Санчо
1037 минут назад
«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
13сегодня, 10:00
«Аталанта» предложила «Интеру» 16 млн евро за Залевского. Миланцы готовы продать хавбека
11сегодня, 09:53
«Рома» арендует Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с выкупом за 20 млн
2сегодня, 09:43
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
8сегодня, 09:40