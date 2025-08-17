ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу Пуэрты из «Халла» (Legalbet)
ЦСКА может подписать Густаво Пуэрту.
Московский клуб продвинулся в переговорах с «Халлом» по 21-летнему полузащитнику, ранее игравшему за «Байер», сообщает Legalbet.
Высока вероятность, что футболист перейдет в ЦСКА на правах аренды.
Пуэрта был выкуплен английской командой у немецкой примерно за 3,8 млн евро в этом году.
В Чемпионшипе на счету 21-летнего колумбийца 30 матчей и один гол. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet.ru
