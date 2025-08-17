ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу Пуэрты из «Халла» (Legalbet)

ЦСКА может подписать Густаво Пуэрту.

Московский клуб продвинулся в переговорах с «Халлом » по 21-летнему полузащитнику, ранее игравшему за «Байер», сообщает Legalbet.

Высока вероятность, что футболист перейдет в ЦСКА на правах аренды.

Пуэрта был выкуплен английской командой у немецкой примерно за 3,8 млн евро в этом году.

В Чемпионшипе на счету 21-летнего колумбийца 30 матчей и один гол. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .