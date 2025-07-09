ЦСКА ведет переговоры по хавбеку «Халла» Пуэрте, выкупленному у «Байера» («СЭ»)

ЦСКА может подписать Густаво Пуэрту.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», армейцы интересуются центральным полузащитником «Халл Сити», ранее игравшим за «Байер». Переговоры о трансфере уже начались.

Пуэрта был выкуплен английской командой у немецкой примерно за 3,8 млн евро в этом году. В Чемпионшипе на счету 21-летнего колумбийца 30 матчей и один гол.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .