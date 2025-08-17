Хейлунда не будет в заявке «МЮ» на матч с «Арсеналом». Форварду будет сложно получить игровое время при Амориме (The Athletic)

Расмус Хейлунд не попадет в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом».

Об этом сообщает The Athletic, отмечая, что форварду будет сложно получить игровое время под руководством Рубена Аморима .

Манкунианцы сегодня примут «канониров» в 1-м туре АПЛ . Игра пройдет в 18:30 по московскому времени.

22-летний игрок привлек внимание ряда клубов, включая «Милан » и «Лейпциг », но пока намерен остаться в Манчестере и бороться за свое место в составе. «Юнайтед» предпочитает продать датчанина, но также открыт и для аренды.

Хейлунд остался на скамейке запасных в последнем предсезонном товарищеском матче «МЮ» с «Фиорентиной» (1:1) в прошлые выходные.