  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хейлунда не будет в заявке «МЮ» на матч с «Арсеналом». Форварду будет сложно получить игровое время при Амориме (The Athletic)
13

Хейлунда не будет в заявке «МЮ» на матч с «Арсеналом». Форварду будет сложно получить игровое время при Амориме (The Athletic)

Расмус Хейлунд не попадет в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом».

Об этом сообщает The Athletic, отмечая, что форварду будет сложно получить игровое время под руководством Рубена Аморима.

Манкунианцы сегодня примут «канониров» в 1-м туре АПЛ. Игра пройдет в 18:30 по московскому времени.

22-летний игрок привлек внимание ряда клубов, включая «Милан» и «Лейпциг», но пока намерен остаться в Манчестере и бороться за свое место в составе. «Юнайтед» предпочитает продать датчанина, но также открыт и для аренды.

Хейлунд остался на скамейке запасных в последнем предсезонном товарищеском матче «МЮ» с «Фиорентиной» (1:1) в прошлые выходные.

А что теперь делать со Станковичем?10942 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoРасмус Хейлунд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoМилан
logoРубен Аморим
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
logoАрсенал
возможные трансферы
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хейлунд интересен «Фулхэму». «МЮ» хочет продать форварда (Daily Mail)
1314 августа, 17:03
«МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит покинуть команду (BBC)
1713 августа, 11:20
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
4510 августа, 03:43
«МЮ» готов продать Хейлунда за 40 млн фунтов. Форвард отказался переходить в «Лейпциг» и хочет остаться в АПЛ или вернуться в Италию в случае ухода (talkSPORT)
307 августа, 21:19
Главные новости
«Динамо» – ЦСКА. Сергеев и Кисляк играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
2410 минут назад
АПЛ об отмене гола Эзэ против «Челси»: «Гехи находился менее чем в метре от стенки в момент штрафного. Это свободный удар»
215 минут назад
Эзе забил «Челси» со штрафного, но гол отменили из-за того, что игрок «Кристал Пэлас» толкал Кайседо в стенке
1638 минут назадФото
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Ростов» в гостях у «Рубина»
226245 минут назадLive
Агент Батракова: «Скауты «Ман Сити» анализируют Алексея, это не секрет. До разговоров об интересе или до оффера еще далековато»
2052 минуты назад
«Челси» – «Кристал Пэлас». 0:0 – гол Эзе со штрафного отменен. Онлайн-трансляция
5055 минут назадLive
«Спартак» хочет подписать Эль-Каруани из «Утрехта». Трансфером левого защитника занимаются агенты Угальде (Legalbet)
25сегодня, 13:05
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» играет с «Кристал Пэлас»
785сегодня, 13:01Live
«МЮ» против «Арсенала» – кто победит? Голосуйте в нашем телеграм-боте и боритесь за призы 🎁
сегодня, 13:00Тесты и игры
Александр Мостовой: «Слуцкий говорил, что Россия – нефутбольная страна. Конечно, нефутбольная, если он никогда в футбол не играл и не знает, что это такое»
59сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейпциг» продаст Силву «Эльче» за 1+0,5 млн евро. 29-летний форвард отправляется на медосмотр
1 минуту назад
«Рубин» – «Ростов». 1:0 – Кабутов забил на 53-й. Онлайн-трансляция
168 минут назадLive
Тимощук о словах Литвинова, что счет 2:2 в матче «Спартак» – «Зенит» не по игре: «Пускай говорят, что хотят. Мы работаем и стараемся идти к своей цели»
112 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Шалимов или Талалаев могут вывести «Спартак» на чистую воду побед»
522 минуты назад
Идову про 2:2 «Спартака» и «Зенита»: «Судейство было хорошее, оба пенальти и удаление по делу. Арбитр никого не «убивал», не было спорных решений»
729 минут назад
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» забил 5 голов «Энгерсу»
1140 минут назадLive
Ассоциация футбола Аргентины о матче с Россией: «Не отказываемся от идеи, но уже не в этом году»
453 минуты назад
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Нанта», «Париж» против «Анже», «Лилль» играет с «Брестом»
36сегодня, 13:00Live
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
11сегодня, 13:00Live
«Оренбург» выиграл впервые в сезоне РПЛ. У «Акрона» первое поражение
8сегодня, 12:57