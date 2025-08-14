Хейлунд интересен «Фулхэму». «МЮ» хочет продать форварда (Daily Mail)

Расмус Хейлунд нравится «Фулхэму».

Daily Mail сообщает, что лондонцы проявляют «предварительный» интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед », но не хотят делать конкретное предложение до тех пор, пока не поймут, готов ли датчанин играть за них.

Сейчас Хейлунд настроен остаться в «МЮ» и побороться за место в составе. Клуб же хочет продать 22-летнего футболиста.

В АПЛ-2024/25 Расмус забил 4 гола в 32 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .