Хейлунд интересен «Фулхэму». «МЮ» хочет продать форварда (Daily Mail)
Расмус Хейлунд нравится «Фулхэму».
Daily Mail сообщает, что лондонцы проявляют «предварительный» интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед», но не хотят делать конкретное предложение до тех пор, пока не поймут, готов ли датчанин играть за них.
Сейчас Хейлунд настроен остаться в «МЮ» и побороться за место в составе. Клуб же хочет продать 22-летнего футболиста.
В АПЛ-2024/25 Расмус забил 4 гола в 32 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8740 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
