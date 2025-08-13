«МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит покинуть команду (BBC)
Как сообщает BBC, «Манчестер Юнайтед» не вынуждает форварда покинуть команду, однако поможет датчанину найти новый клуб, если он все-таки решит уйти.
Источник опровергает, будто Хейлунду прямо сказали, что он не будет играть за «МЮ» в этом сезоне, но с учетом приобретений в группу атаки и отсутствия еврокубков игровое время Расмуса будет ограничено.
Среди претендентов на Хейлунда лидирует «Милан». «Юнайтед» готов принять вариант с платной арендой с первоначальной суммой за этот сезон и опцией выкупа следующим летом.
На данный момент 22-летний игрок еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.
