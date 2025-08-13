«МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит покинуть команду (BBC)

«МЮ» не настаивает на уходе Расмуса Хейлунда.

Как сообщает BBC, «Манчестер Юнайтед » не вынуждает форварда покинуть команду, однако поможет датчанину найти новый клуб, если он все-таки решит уйти.

Источник опровергает, будто Хейлунду прямо сказали, что он не будет играть за «МЮ» в этом сезоне, но с учетом приобретений в группу атаки и отсутствия еврокубков игровое время Расмуса будет ограничено.

Среди претендентов на Хейлунда лидирует «Милан ». «Юнайтед» готов принять вариант с платной арендой с первоначальной суммой за этот сезон и опцией выкупа следующим летом.

На данный момент 22-летний игрок еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.

