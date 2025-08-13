  • Спортс
  «МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит покинуть команду (BBC)
«МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит покинуть команду (BBC)

«МЮ» не настаивает на уходе Расмуса Хейлунда.

Как сообщает BBC, «Манчестер Юнайтед» не вынуждает форварда покинуть команду, однако поможет датчанину найти новый клуб, если он все-таки решит уйти.

Источник опровергает, будто Хейлунду прямо сказали, что он не будет играть за «МЮ» в этом сезоне, но с учетом приобретений в группу атаки и отсутствия еврокубков игровое время Расмуса будет ограничено.

Среди претендентов на Хейлунда лидирует «Милан». «Юнайтед» готов принять вариант с платной арендой с первоначальной суммой за этот сезон и опцией выкупа следующим летом.

На данный момент 22-летний игрок еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Сакки о Хейлунде: «Если зовет «Милан» – надо паковать чемоданы и садиться в первый самолет до Мальпенсы. Гонка кажется преувеличенной, это не ван Бастен или один из лучших форвардов Европы»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoРасмус Хейлунд
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМилан
logoсерия А Италия
